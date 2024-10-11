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美聯航送大驚喜　明年「高雄設點」飛東京！台灣人嗨爆

聯合航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯合航空要在高雄小港機場設點了，明年7月11日往返東京成田。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）10日宣布，他們將在2025年夏季新增服務至八個新城市，其中包含台灣高雄小港國際機場。聯合航空指出，新開設的航線將由東京成田機場直飛高雄小港機場，這個新服務將為旅客提供一種全新的、更加方便的出行選擇。

聯合航空10日在官網公布未來的擴張計畫，將在2025年5月起將陸續新增服務至八個新城市，包含美洲格陵蘭努克（Nuuk），歐洲義大利巴勒莫（Palermo）、西班牙畢爾包（Bilbao）、葡萄牙馬德拉島（Madeira）、法魯（Faro）及塞內加爾達喀爾（Dakar）及台灣高雄。

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聯合航空解釋，他們除了會推出大規模的跨大西洋航班計劃外，也將新增從東京成田飛往蒙古烏蘭巴托及台灣高雄的直飛航班，這些目的地均沒有其他美國航空公司的服務，屆時這些新增的航班將無縫銜接聯合航空的東京跨太平洋服務，連接美國本土的5個樞紐。

聯合航空表示，自明年7月11日起，他們將成為唯一一家提供飛台灣高雄服務的美國航空公司，高雄以現代化都市景觀、歷史悠久的港口及壯麗的自然景觀而聞名，市區景點經常舉辦各種活動，吸引著自然愛好者和文化愛好者，這個新服務將為旅客提供一種全新的、更加方便的出行選擇。

高雄小港機場目前的國際航線中，都是航程在5小時以內的亞洲航線，但其實過往也曾經有直飛美國的航線，分別是長榮航空營運的直飛美國洛杉磯，以及美國大陸航空（2012年被聯合航空吞併）營運的直飛美國關島航線，不過上述2個航線後續都因為成效不佳停航。

消息也被網友轉貼到批踢踢，引發台灣網友熱烈討論，有人說「光是開到東京的航班其實也夠了，高雄飛東京市場至少有競爭者了」、「成田飛高雄，應該是想賺轉機客吧」、「UA應該看準台日線太香，順便賺一點北美轉機客」、「聯航都知道台日線很香，真的是台日友好」。

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