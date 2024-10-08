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陸男猥褻日本妹在機場落網　佯稱「身上有蟲」亂摸胸部

大陸一名33歲男子張偉雄6月到日本旅遊，在街上對當地女性襲胸，近期又赴日火速遭警方逮捕。（圖／翻攝自富士新聞網）

▲大陸一名33歲男子張偉雄6月到日本旅遊，在街上對當地女性襲胸，近期又赴日火速遭警方逮捕。（圖／翻攝自富士新聞網）

圖文／CTWANT

日本東京一名20多歲女子於6月9日下班，在淺草商店街遇到一名大陸男子搭訕，告知「妳身上有蟲」便把手伸進她衣服裡觸碰她的胸部，事後她趕緊報警，警方查出大陸男子叫做張偉雄，但他以火速出境。最近張偉雄又赴日旅遊，警方早掌握消息，直接在機場將他逮捕，更揭露他是猥褻慣犯。

根據日本《富士新聞網》報導，來自大陸的33歲男子張偉雄是一名建築工人，今年6月初他與女友到日本東京旅遊，同月9日他在東京淺草商店街上鎖定一名20多歲的女子，用不流利的日文和對方說「有蟲子在妳身上！蟲！蟲！在背後」，在女子驚慌失措下，他把手伸進女子的衣服內襲胸。

女子醒過神後，火速向當地警方報案，警察根據監視器畫面鎖定嫌犯，也查出他的身分是來自大陸的33歲男子張偉雄，不過，張偉雄在隔天就火速出境。警方指出，在受害女子報案前一日，6月8日在淺草也發生一起犯罪方式類似的猥褻案，不排除就是張偉雄所為。

事隔4個月，日本警視廳接獲消息，張偉雄5日從香港搭機前往福岡，警方也前往機場將他逮捕歸案；不過張偉雄被捕後，聲稱「完全不記得發生過這種事」否認犯案，全案仍在進一步調查中。

據悉近期大陸人在日本犯罪事件頻傳，9月初有一名19歲陸男在東京代木山持刀隨機砍人，火速遭逮捕；9月底有一名18歲陸男在埼玉縣川口市酒駕並逆向駕駛，害一名駕駛人被撞身亡。

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