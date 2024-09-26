10月起抽5千元福氣金「加碼為2次」　觀光署拼千萬國際旅客

▲重遊台灣的自由行旅客參加「遊台灣金福氣」抽5000元活動，10月起加碼為2次抽獎機會。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年來台國際觀光客目標1000萬人次，為刺激旅客來台，觀光署今（26日）宣布，重遊台灣的自由行旅客參加「遊台灣金福氣」抽5000元活動，10月起加碼為2次抽獎機會，10月1日至12月31日提高團體旅客的獎勵補助金額。

鎖定日本年底新年假期海外旅遊旺季，觀光署長周永暉與台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭率旅行業、旅宿業、航空公司與縣市政府等單位，組成台灣觀光代表團，於9月25日至29日赴東京參加2024日本旅展（Tourism EXPO Japan 2024）。

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觀光署指出，東京旅展台灣館今年首度超越400平方公尺，為歷年來最大規模，並首度以藍皮解憂號外觀打造列車區，讓民眾感受台灣鐵道觀光的樂趣。日本市場台灣觀光最新代言人「妻夫木聰」，9月25日於東京舉辦代言人就任儀式。

▲觀光署組成台灣代表團參加日本東京旅展，加大宣傳力道，盼吸引更多觀光客來台旅遊。（圖／觀光署提供）

為吸引旅客來台，周永暉表示，10月1日至12月31日針對重遊台灣的自由行旅客參加「遊台灣金福氣」抽5000元活動加碼，有2次抽獎機會，中獎率加倍；團客獎助10月起也放寬天數申請門檻、10月1日至12月31日提高團客獎助金額等措施。

「遊台灣金福氣－Taiwan the Lucky Land」活動從去年開跑，國際自由行來台旅客有機會抽獎獲得5000元消費金，活動至明年6月30日止。

觀光署表示，日本JTB綜合研究所統計數據顯示，日本6月出國人次較2023年同期增加32.3%，觀光署整合線上線下管道行銷宣傳，祭出高鐵買一送一優惠措施、與日本旅行社合作包裝TEJ台灣旅遊產品販售、千人放天燈募客等亮點活動。