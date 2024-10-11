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總統國宴主廚帶台灣食材飛新加坡做8道料理　童振源致謝：您們是道地的美食大使

▲總統國宴主廚帶台灣食材飛新加坡做8道料理　童振源致謝：您們是道地的美食大使。（圖／翻攝童振源臉書）

▲總統賴清德的國宴主廚楊福強、陳嘉謨為新加坡賓客製作8道國宴料理。（圖／翻攝童振源臉書）

記者陳弘修／台北報導

雙十國慶，在各駐外使館的慶祝活動中，今年的新加坡代表處相當特別。為了讓新加坡賓客品嚐總統賴清德就職時的國宴美食，國宴主廚楊福強與曾任職著名飯店主廚、三度參與國宴製作的高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨，從台灣帶了兩箱食材飛往新加坡，且設計了八道祝賀菜色，以展現台灣多元及豐富飲食文化的心意，讓新加坡賓客可以細細品位台灣美食。

駐新加坡大使童振源表示，過去一年內，他在官邸共辦理活動284場次，有時中午、晚上都有餐敘，甚至還有早餐敘，單一餐敘人數最高達到55位，參加賓客達3,850人次。這兩天的官邸晚宴，他特別邀請今年總統副總統就職國宴的主廚楊福強與陳嘉謨為賓客準備台灣國宴料理，讓與會的新加坡好朋友對台灣美食畢生難忘。

楊福強為今年國宴主廚，目前是福爾摩沙遊艇酒店餐飲總監，曾操刀金馬獎晚宴、友邦總統國宴，並兩度獲得全國餐飲評鑑五顆星最高廚藝總監。陳嘉謨目前為高雄餐旅大學中餐廚藝系主任，曾任職多家國內著名飯店主廚，已經三度參與國宴製作。

為了讓新加坡賓客品嚐國宴美食的原汁原味，楊福強與陳嘉謨在10月8日特地從台灣隨身帶了兩箱行李的食材前往新加坡，還特地設計八道菜色祝賀中華民國國慶，這八道菜色分別取名為：「慶納春風永續啟航、祝福祥光在地紮根、中悅齊歡南國醬滷、華年盛事客韻陳厚、民風得意原味純粹、國安家慶老菜彌新、國富民強百年飄香、慶滿人間國際之光」，每一道菜的食材幾乎都是來自台灣各地，目的是希望展現台灣五大族群的風味與文化脈絡交織，呈現台灣多元及豐富飲食文化。

▲總統國宴主廚帶台灣食材飛新加坡做8道料理　童振源致謝：您們是道地的美食大使。（圖／翻攝童振源臉書）

▲總統國宴主廚帶台灣食材飛新加坡做8道料理　童振源致謝：您們是道地的美食大使。（圖／翻攝童振源臉書）

▲總統國宴主廚帶台灣食材飛新加坡做8道料理　童振源致謝：您們是道地的美食大使。（圖／翻攝童振源臉書）

▲總統國宴主廚帶台灣食材飛新加坡做8道料理　童振源致謝：您們是道地的美食大使。（圖／翻攝童振源臉書）

▲總統國宴主廚帶台灣食材飛新加坡做8道料理　童振源致謝：您們是道地的美食大使。（圖／翻攝童振源臉書）▲總統國宴主廚帶台灣食材飛新加坡做8道料理　童振源致謝：您們是道地的美食大使。（圖／翻攝童振源臉書）

童振源表示，為了讓所有與會賓客充分感受到台灣國宴氛圍與熱情，楊福強與陳嘉謨除了親自設計與印製這兩天官邸菜單，同時還帶了今年五月的國宴說明書、天后宮的聖母安瀾紀念品、台南的「茶の魔手」的奶茶及台東鹿野的允芳茶王精品茶，親自佈置餐桌與擺飾，並親自為新加坡貴賓上菜與解說每一道菜色，不僅如此，他們還在官邸廚房親自傳授國宴料理的做法，慷慨與許多新加坡的朋友分享秘訣。

對於楊福強與陳嘉謨不辭辛勞前往新加坡，在官邸製作與傳授國宴料理，童振源表示，他由衷感謝兩位廚藝大師的用心與付出，與新加坡的賓客共同祝賀中華民國生日快樂，增進台星美食交流與友誼，「您們是道地的台灣美食大使」。

▲總統國宴主廚帶台灣食材飛新加坡做8道料理　童振源致謝：您們是道地的美食大使。（圖／翻攝童振源臉書）

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