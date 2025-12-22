國內航線貨物夾藏「花生娘娘」　攔查發現簡體字加工品10.36公斤

▲海巡強化國內航線安檢，攔阻10.36公斤花生製品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應歲末年終民生貨運量大增，海巡署北部分署第二岸巡隊強化基隆商港國內航線貨物安檢，今（22日）上午於「明福8」雜貨輪返台貨物查驗時，運用X光檢測儀結合偵搜犬嗅聞，查獲夾藏中國簡體字樣花生加工品234包、重10.36公斤，涉嫌違反相關通航及緝私規定，已函送主管機關依法裁處，展現海巡嚴守邊境食安決心。

因應歲末年終國內民生貨運量大幅增加，為有效阻絕違規物品藉由海運管道流入市面，全面強化邊境食品安全查緝作為，確保國人健康安全，海巡署北部分署第二岸巡隊整合基隆商港安檢所、司法小隊及偵搜犬區隊，運用高科技裝備，持續加強基隆商港國內航線貨物檢查與安全管控作業。

▲包裝印有中國簡體字樣之花生加工品。

今（22日）上午11時許，海巡人員於基隆港執行國內航線「明福8」雜貨輪返台貨物安檢任務時，運用手持式背散射X光檢查儀，結合偵搜犬嗅聞判別進行貨物拆驗作業，於寄送包裹中查獲夾藏包裝印有中國簡體字樣之花生加工品一批。經清點數量共計234包，總重量達10.36公斤。全案依涉嫌違反《海關緝私條例》及《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》等相關規定，函送主管機關依法裁處。

第二岸巡隊表示，歲末年終為民生物資流通高峰期，亦是不法業者鋌而走險的高風險時段，未來將持續結合科技裝備、專業人力及跨單位聯防機制，強化港區貨物查驗與邊境管控作為，嚴防非法農、漁、畜產品流入市面，確實守護國人食品安全與國境安全。

海巡單位亦呼籲，民眾如發現任何可疑海域、港區或岸際違法情事，請立即撥打「118」免付費服務專線通報，海巡人員將即時派員處置，與全民攜手維護海域秩序與社會安全。