三峽串燒店鬥毆！樓上住戶嫌吵丟酒瓶　引爆兩派7酒客混戰

▲三峽串燒店深夜爆衝突，警方向現場酒客釐清當時狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區今天（23日）凌晨2時許發生互毆案，一群酒客在國際一街上串燒店喝酒、吃宵夜，但聊天過於大聲，引發樓上住戶不滿，從樓上對其丟擲玻璃瓶抗議，卻讓店內雙方人馬誤認遭對方挑釁，酒意上頭的7人隨即引發口角，進而爆發肢體衝突；警方獲報，迅速啟動快打警力，逮捕互毆雙方5人，其餘人仍持續追查。

據了解，三峽國際一街上串燒店在深夜時段營業，提供附近住戶、酒客喝酒吃宵夜。今天凌晨，店內正在聊天的27歲王男、28歲林男及29歲王男，感覺突然被丟擲酒瓶，誤認是隔壁桌30歲黃男、36歲蔡男等4人所為，隨即上前理論，但黃男等人皆表示不知情，引發王男一方不滿，進而爆發衝突。

▲三峽串燒店深夜喧嘩，引起附近住戶不滿丟擲玻璃瓶。（圖／記者陸運陞翻攝）

雙方當場在店內發生鬥毆，店家見狀連忙撥打110報案，警方隨即出動10名警力到場，但雙方皆已離開現場；警方隨後傳喚王男等3人及黃男及蔡男，而剩餘2人已掌握身分另行通知，將以傷害、妨害秩序罪移送新北地檢署偵辦，而丟擲玻璃瓶引發爭端的住戶，警方也同時追查，將依公共危險罪偵辦，並函請環保局依廢棄物清理法開罰。

▲警方到場雙方都已離去，傳喚當時鬥毆的雙方。（圖／記者陸運陞翻攝）