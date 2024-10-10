新北農業局輔導友善耕作有成　「國慶鳥」灰面鵟鷹再現田寮洋

▲貢寮田寮洋10月可發現灰面鵟鷹蹤跡。（圖／李偉傑拍攝／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

東北季風來臨，貢寮田寮洋地區的「候鳥季風」也開始抵達。在為數眾多的秋過境與冬候鳥中，也包含國慶日前後抵達台灣，又被稱作國慶鳥的灰面鵟鷹。台灣是灰面鵟鷹的重要休憩站，在鷹群南遷的過程中，每年10月會過境台灣，新北市農業局輔導田寮洋農友轉作友善耕作並提早翻犁，營造適合候鳥棲息的湛水泥灘地，迎接候鳥來臨。

農業局指出，田寮洋位處世界著名的東亞澳候鳥遷徙線上，且環境十分多樣化，複合式地景提供生物、鳥類多元的棲息空間，在全世界最大的鳥類資料庫eBird平台上，這裡被紀錄觀察到高達361種的鳥類，此處可觀賞到的鳥類包羅萬象，以猛禽為例，除了國慶鳥灰面鵟鷹外，像黑鳶、大冠鷲、游隼、魚鷹在這裡也看的到，在食物鏈中代表高階消費者猛禽的出沒，也表示此處有完整的生物多樣性與食物網，生態保育成果豐碩。

▲國慶鳥灰面鵟鷹再次現蹤於新北田寮洋。（圖／李偉傑拍攝／新北市農業局提供）

農業局表示，灰面鵟鷹屬春秋過境鳥，主要分布於東亞地區，台灣位於其遷徙的重要路線上，因在國慶日前後過境，故又有國慶鳥的美稱，田寮洋10月也可發現它的蹤跡。新北市農業局關注並守護田寮洋生態，與農業部林業及自然保育署合作，補助農民以人工刈草取代除草劑，創造無農藥友善環境，合作田區10公頃也提早翻犁並蓄水，營造成適合水鳥棲息及覓食的湛水泥灘地，更推出「信鳥到站」環境友善品牌，品牌第一支商品「羽豐米」。

今年也輔導試行羽豐米的在地生產鏈，讓農民在收割後，可以就地進行烘穀、碾米、包裝等加工，農民在生產米糧的過程中能有更多收益，進而支持轉作友善耕作，讓在地農民能自豪地說，「我們田寮洋的米，是餵飽人也餵飽鳥的友善稻米！」

▲新北市農業局輔導田寮洋農友轉作友善耕作並提早翻犁，營造適合候鳥棲息的湛水泥灘地。（圖／新北市農業局提供）

執行團隊財團法人人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞表示，近年田寮洋推動友善耕作及棲地營造，監測紀錄顯示所營造的棲地都有生物使用，例如提早翻犁後的湛水稻田，吸引了許多雁鴨、鷺鷥等棲息，埤塘有小水鴨、琵嘴鴨、花嘴鴨等，長草地則觀察到黑頭文鳥、斑文鳥等停棲覓食，次生林亦有五色鳥、小彎嘴畫眉等蹤跡，另外也發現食蟹獴、猛禽等高階消費者，證明田寮洋是完整的生態系統，且如此豐富的生態也使田寮洋成為北台灣最重要的鳥類熱點。

農業局長諶錫輝表示，新北市從個人健康、環境健康、心靈健康及永續農業4個層次推動「農業健康市/式」政策，輔導田寮洋農友提早翻犁，提供候鳥優良棲地環境，同時也提供民眾賞鳥心靈療癒的舒壓場域及健康的農產品，全方位促進農業永續及環境共好。也提醒想一睹候鳥丰采的朋友，切勿擅自闖入踩踏田埂、避免開車進入田寮洋田區堵塞農路，一起支持農民耕作、大眾支持的用心。

▲目前「羽豐米」也已經收割完成熱烈販售中。（圖／新北市農業局提供）

▲田寮洋位處世界著名的東亞澳候鳥遷徙線上，紀錄觀察到高達361種的鳥類。（圖／新北市農業局提供）