不滿美軍援台灣　陸制裁美軍工企業及高管

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部10日表示，美國近日宣布向台灣提供大額武器援助，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，中方決定對斯凱迪奧、亨廷頓·英格爾斯等美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施。

根據大陸外交部的公告，措施將對邊緣自治運營公司、亨廷頓·英格爾斯工業公司、斯凱迪奧公司等3家後附《反制清單》列明的企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

公告中也點名10位相關公司的高管，包含史蒂文·魯德（搖桿舵公司創始人）、詹姆斯·伊克斯（內華達山脈公司副總裁）、大衛·薩頓（洛克希德·馬丁公司亞洲區主任）、樸英泰（宇航環境公司副總裁）、帕特里克·揚科夫斯基（諾斯羅普·格魯曼公司印太項目主任）、約翰·普維斯（邊緣自治運營公司前首席執行官）、喬什·布倫加特（邊緣自治營運公司首席營運長）、克里斯托弗·卡斯特納（亨廷頓·英格爾斯工業公司總裁、首席執行官）、亞當·布賴（斯凱迪奧公司聯合創始人、首席執行官）、湯姆·莫斯（斯凱迪奧公司亞太區總經理）。

被點名的相關公司高管，將被凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。