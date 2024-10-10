中國財政部記者會將登場　分析指不應預期過高

▲中國政府有望再推出更多財政大招。（圖／CFP）



文／中央社台北10日電

中國民眾期待能挽救經濟的「財政大招」沒有在8日的發改委記者會出現，因此12日登場的財政部記者會受到關注。有分析認為不應預期過高，即使有超預算的財政政策也須經全國人大的審批。

國務院新聞辦公室昨天發布消息，財政部長藍佛安12日將介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況，並答記者問。

有券商認為，這場記者會很大機率將會推出「增量」（即新增）財政政策，但財政政策不像貨幣政策，後者央行說了算，涉及財政預算調整的政策，則必須經過全國人民代表大會常委會會議的審批。

所以這場發布會有幾種可能：一是提前預告相關的謀劃，待人大審批後執行，但具體數額會在審批後公布；二是在權限內推出政策，比如利用尚未使用的地方債限額；三是介紹現有政策的落實情況，並積極表態。

第一財經引述多名專家看法，認為預期不應過高，當前首要是用好現有積極財政政策，加快財政支出進度，並考慮適度增發國債或特別國債，以保障必要財政支出。但增發國債和特別國債取決於經濟狀況和財政需求，按程序要等到10月下旬，看全國人大常委會會議是否有相關部署。

在市場預期財政會加大國債發行規模之時，中國人民銀行（中國央行）昨天宣布和財政部建立聯合工作組並已召開會議，雙方一致認為，央行國債買賣是豐富貨幣政策工具箱、加強流動性管理的重要手段。下一步將會為央行國債買賣操作提供適宜的市場環境。

財達證券副總經理胡恒松認為，在當前經濟形勢下，央行和財政部可能會通過增加國債發行來支持增量政策的實施，如支持地方開展債務置換，化解債務風險，加大對經濟發展的積極促進作用等。

華爾街日報報導，許多經濟學家預測，中國財政部最終將推出總額在人民幣1兆到3兆元（下同，約新台幣4.5兆到13.5兆元）的刺激計畫。還有些人認為，刺激計劃的規模可能達到10兆元，相當於中國去年GDP的約8%。

這些資金將用於幫助地方政府解決債務問題並維持運轉；解決房地產「保交樓」問題或收購空置住宅；向家庭提供補貼，並向國有銀行注資等。

當前中國民眾、特別是股民對於政府提振經濟的期待很高，中國發改委8日召開新聞發布會沒有提出新的措施讓投資人失望，並促使股市大跌。有鑒於此，這次財政部的新聞發布會更受到關注，如果其公布的財政措施不能滿足民眾預期，可能導致市場作出負面反應。

不過，按照往例，即使是公布了增發國債等政策，具體數額也會在全國人大常委會會議審批後才公布。