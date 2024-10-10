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賴清德重申「兩岸互不隸屬」　學者：穩定兩岸關係仍有未完的路

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

總統賴清德上任後，今（10日）首度發表國慶演說，再度重申兩岸互不隸屬，也直言「中華人民共和國無權代表台灣」，台灣大學政治系教授左正東分析，賴清德談話裡，並未提到「遵守中華民國憲法和兩岸人民關係條例」處理兩岸現狀，依然是很明顯的缺憾，這部分將繼續是賴清德穩定兩岸關係未完的一段路。

賴清德今天的談話一開始就提到，「113年前，一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制。他們的夢想是，建立一個民有、民治、民享的民主共和國；他們的理想是，打造一個自由、平等、博愛的國度」，左正東認為，賴清德修正了他520就職典禮的史觀，從113年前的革命，以及從中華民國出發的角度，與蔡英文強調「1949年開始」有所不同。

對於賴清德史觀的改變，左正東正向看待，畢竟中華民國存在113年是事實，而且台灣2350萬人的祖先，也都是2、300年來陸續來到台灣，大家都是不同群體，但是祖先的記憶都需要讓下一代了解，中華民國是大家的國家，大家本該認識。

針對賴清德演說當中，不僅提到了古寧頭戰役、八二三戰役，也提到了美麗島事件，左正東認為，賴清德願意正面對待外省人、本省人發生的民主運動，這點願意給予肯定，也是正面的事情。

此外，賴清德也提到，「我們大家，無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，我們都要有共同的信念…」左正東認為，身為總統，他應該清楚明白，我們的國名就是中華民國，而他這樣的論述對於中華民國派來說比較難接受，雖然要接受大家對於政治認同的差異，但總統應該要求同化異，創造更大交集。

左正東強調，雖然賴修正部分520就職演說中比較激進且不合中華民國法制和史觀的論述，但他還是重申兩國互不隸屬、繼續用中國稱呼對岸，也沒有提到「遵守中華民國憲法和兩岸人民關係條例」處理兩岸現狀，依然是很明顯的缺憾，這部分將是賴清德穩定兩岸關係未完的一段路。

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