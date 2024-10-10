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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總結賴清德國慶演說「8重點」　黃暐瀚：大幅度往「中華民國」靠

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

中華民國113年國慶大典今（10日）登場，總統賴清德發表「首次國慶演說」。對此，媒體人黃暐瀚歸納演說「8重點」指出，結論是「兩岸和平對等、台灣民主自由」，賴總統的談話內容，與他過去的論述完全一致。他認為，當某些人陷在「祖國論」，杞人憂天地為民進黨擔心「怎麼面對獨派」，賴總統與蔡前總統，早就落實「中華民國、台灣」路線，大幅度往「中華民國」靠。

黃暐瀚表示，賴清德總統上任之後的第一次的國慶演說，除了民生經濟、內政社福議題外，牽涉兩岸國族認同的「重點題」，一共可以歸納為8個重點。

黃暐瀚指出，第一「承認中華民國113年歷史（武昌起義、推翻帝制）」、第二「牢記中華民國75年前，守住台澎金馬，抵抗中共」、第三「珍惜45年前「美麗島事件」，為民主自由奮鬥的台灣先賢（民進黨精神）」、第四「 中華民國與中華人民共和國，互不隸屬（520後再次強調）」、第五「中華人民共和國，無權代表台澎金馬2300萬人」、第六「 直稱對岸中國，界定兩岸是兩個不同的國家（我們是中華民國）」、第七「對內競爭、對外團結，國家利益高於政黨，政黨利益不能凌駕於人民」、第八「不管中華民國、台灣或中華民國台灣，都是我們國家的名稱」。

黃暐瀚說，結論是「兩岸和平對等、台灣民主自由」，賴總統的國慶談話內容，與他過去的論述、分析，完全一致，自己常說評論員不怕「被罵」，該怕的是「看不清事實」。

黃暐瀚認為，事實證明，自己對台灣政治的理解，是正確的。當某些人還陷在「祖國論」，杞人憂天地為民進黨擔心「該怎麼面對獨派」的時候，賴總統與蔡前總統，早就一路走來，落實「中華民國、台灣」路線，大幅度往「中華民國」靠，根本沒有不提建國已經113年的問題。

最後，黃暐瀚強調，美中不足之處，是賴總統希望「團結」，但顯然台灣尚未「團結」。身為總統，團結台灣，責無旁貸，這是賴總統接下來四年，甚至八年，必須努力的事。

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