馬缺席國慶破綠營的局　蕭旭岑批賴清德：中華民國台獨化、空洞化

▲前總統馬英九臨時決定不出席國慶大會。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國慶大會今（10日）在總統府前舉辦，前總統馬英九原允諾出席，但卻臨時變卦，理由是不滿總統賴清德主張「新兩國論」，意圖追求台獨路線，嚴重違反中華民國憲法。馬英九基金會執行長蕭旭岑下午接受專訪時指出，馬英九沒去參加國慶大典，等於是破了綠營有意形塑歷任總統同台幫賴清德總統「新兩國論」背書的局，並痛批賴清德把中華民國台獨化，也會把中華民國的論述給空洞、虛無化。

蕭旭岑表示，針對馬英九今天沒去國慶大典，許多綠營人士竟破口大罵馬是「中共同路人」，完全就是因為馬破了民進黨的局，才會讓他們如此惱羞成怒。他進一步提到，賴清德今日國慶演說通篇內容還是在講「新兩國論」，只是用美麗的包裝掩飾「新兩國論」，馬英九如果參加國慶大典，當聽到賴清德又提「新兩國論」，難道還要坐在那裡繼續聽完？民進黨是要前總統幫忙背書「新兩國論」？若馬英九當下起身離開，又會被解讀對立法院長韓國瑜不敬，因此最後才決定不出席。

蕭旭岑也認為，前總統陳水扁身為一名保外就醫的貪污犯，竟然可以坐在第一排當VIP，讓奉公守法的人民情何以堪？根本是「教歹囡仔大細」，在國慶上展現對社會最壞的示範，前總統蔡英文也有出席，這些人一起坐在那邊的畫面很突兀，在在證明馬英九不出席的決定是正確的。

蕭旭岑強調，比較韓國瑜與賴清德的致詞內容，韓國瑜的說法還比較像是一個總統，而且韓國瑜稱呼台灣是家園，不是國家，也等於是打臉賴清德。他也呼籲所有藍營人士，別再被賴清德的新兩國論牽著鼻子走，賴清德今日的文告雖然看起來很溫暖，但其實都是刺，若相信賴的話未來也不用選舉了。

蕭旭岑批，賴清德把中華民國台獨化，也會把中華民國的論述給空洞、虛無化，剛好有韓賴的比照，兩人口中的中華民國是不同的意思；而賴清德要團結國人很簡單，蕭旭岑建議，就用民進黨主席的身分下令，要民進黨秘書長林右昌周日不要出來投罷免基隆市長謝國樑的票，綠營支持者也都不能投票，否則所有「團結」的喊話都是假的，週五的和解飯也是假的，所有的漂亮話若無實質行動，就都是假的！