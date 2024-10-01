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高雄23歲無業男弒母「水果刀割喉」　法院無保請回原因曝光

▲▼高雄地院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄23歲男水果刀弒母，法院無保請回原因曝光 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者柯沛辰、趙蔡州／綜合報導

高雄市前鎮區23歲鄭姓男子29日不滿49歲母親思覺失調症發作、不斷亂擦藥膏，經勸阻無效，拿水果刀試圖恫嚇，不料最後情緒失控朝母親猛刺多刀奪命。檢方複訊後依殺害直系血親尊親屬罪嫌聲押，但高雄地院認為鄭男無勾串之虞，加上家境不佳籌不出保金，因此裁定無保請回。

據悉，23歲鄭男跟父母親及姊姊居住在前鎮區某公寓，母親因為罹患思覺失調症無法工作，父親目前已經退休，他由於長期失業，平日負責在家照顧父母，全家經濟僅靠微薄的政府補助及鄭男的姊姊一個人工作維持，然而姊姊最近也失業一個月，整家人都處於高度壓力下，沒想到會發生悲劇。

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事件發生在29日晚間6點30分，鄭男在家中看見母親在擦藥膏，由於母親先前擦藥膏會四處亂抹，他見狀立刻上前勸阻但無效，兩人甚至因此爆發口角衝突，氣得他拿出水果刀要恫嚇母親，沒想到過程中他情緒失控，突然朝母親的脖子猛刺多刀，導致母親頸動脈破裂當場鮮血狂噴，倒臥在客廳血泊中。

事件發生不久，鄭男的父親跟姊姊騎車回到家，看見鄭男滿身鮮血、眼神呆滯的說「我殺了媽媽」，嚇得趕緊請鄰居幫忙報警、呼叫救護車。警消趕到鄭家後，發現鄭母由於大量失血，已經失去生命跡象，趕緊交由救護車送醫，但仍傷重不治，警方事後依涉殺害直系血親尊親屬罪將鄭男逮捕送辦

高雄地檢署9月30日複訊後，認為鄭男殺母行為情節重大，向法院聲請羈押鄭男。高雄地院法官召開羈押庭，審理後認為鄭男雖然涉犯罪名重大，但無勾串共犯或證人之疑慮，加上鄭男家境不佳，家屬籌不出保釋金，審酌後裁定鄭男無保請回。

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