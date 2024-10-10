直擊／辛苦了！國慶大典近尾聲「禮賓人員身體不適」　坐輪椅離場

記者陶本和／台北報導

雙十國慶大典10日上午登場，今年也如以往，安排多位禮賓人員接待大會貴賓，一大清早、天還未亮，他們便已就位，協助佈置會場，引領賓客入座，也分送禮品袋至每一個貴賓座位區；就在典禮尾聲，一名女性禮賓人員疑似身體不適，在同仁協助下乘坐輪椅離場休息。

今年國慶大典，大會邀請國立台灣師範大學、銘傳大學、中國醫藥大學、國立清華大學、國立台南大學等5校學生擔任禮賓人員，協助貴賓指引座位、接待服務，慶籌會也為此次國慶大會研擬各種突發狀況。

▲▼禮賓人員疑似身體不適乘坐輪椅離場休息。（圖／記者黃國霖攝）



禮賓人員除了接待服務外，典禮也有許多外國賓客蒞臨，因此，這次禮賓人員的選員上，也要求語言能力可以應對，更學習手語，還要求急救證照等技能。

不過，由於禮賓人員清晨、天未亮就必須到大會現場做事前的準備工作，體力上具有挑戰，雖然今天的天候晴時多雲，沒有下雨，也沒有直射難耐的烈日，但在典禮尾聲時，一位女性禮賓人員疑似身體不適，最後在同仁協助下乘坐輪椅離場休息。

禮賓人員其實就是過去外界所稱的「金釵」、「金帥」，在前總統蔡英文任內，自2016年開始，520就職、雙十國慶時，就已經正名為「禮賓人員」，男女各半，都是做一樣的事情，並開始推廣外界，「不要再叫他們金釵」。

▲113年國慶大會，國慶禮賓人員。（圖／記者李毓康攝）

▲113年國慶大會，國慶禮賓人員。（圖／記者李毓康攝）