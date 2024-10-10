賴清德「不論是中華民國、台灣或中華民國台灣」　兩岸交流不變

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日發表任內首次國慶演說時表示，無論喜歡稱呼自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，都要有共同的信念，捍衛國家主權的決心不變，維持台海和平穩定現狀的努力不變，希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變，以及世世代代守護民主自由生活方式的堅持不變。

賴清德表示，今天陳水扁前總統、蔡英文前總統，以及不同政黨的領袖，都來到現場，要感謝各位的參與。這代表著，國家一代又一代的實力累積，也代表著，台灣多元民主的價值與意義。

賴清德說，國家要團結、社會要安定。感謝近期立法院長韓國瑜和行政院長卓榮泰，開啟朝野的合作，將促成朝野黨團會商。

賴清德指出，民主國家的政黨，對內競爭，藉由競爭推動國家進步；對外團結，爭取國家利益。無論我們來自哪一個政黨，無論主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益。

賴清德說，因為這正是創建中華民國的先烈，拋頭顱、灑熱血，所秉持的精神；這正是衝破威權的前輩，犧牲奉獻、追求民主，所帶給我們一代又一代的啟示。

賴清德認為，正因如此，今天才會不分黨派，不分你我，相聚於此，「我們大家，無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，我們都要有共同的信念」。

賴清德指出，捍衛國家主權的決心不變，維持台海和平穩定現狀的努力不變，希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變，世世代代，守護民主自由生活方式的堅持不變。

賴清德相信，這是台灣兩千三百萬人民的共同夢想，也是台灣社會與國際社會共同的理想。他說，台灣人民越堅持，全球民主就越堅韌，台灣人民越堅韌，全球民主就越堅持，中華民國加油，台灣加油，不分彼此，一起加油。