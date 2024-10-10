幻象觀天機飛越總統府！國慶典禮準備揭幕　大批維安進駐完成部署

▲中華民國雙十國慶典禮，觀天機幻象2000。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

113年國慶大會10日上午9時左右將揭幕，早在前一天（9日）就已完成維安相關部署，清晨大批維安人員、憲兵人員都已至各衛哨點站崗；而禮賓人員也已就位佈置會場。約莫清晨8時30分左右，為勇鷹高教機、雷虎小組衝場操演，一架幻象觀天機飛越總統府上空，就天候狀況做飛行安全評估。

在國慶大會的維安方面，早在前一天就已完成相關部署，清晨大批維安人員、憲兵人員都已至各衛哨點站崗；而國安與憲兵高層也進駐府方一側的機動指揮所，可掌握全區動態與各出入口管制狀況，維安配置情形，以及相關緊急撤離部署。

▼國慶大典前，維安單位已完成相關部署，並進駐府方左側指揮所。（圖／記者陶本和攝）



另外，今年也如以往，安排多位禮賓人員，一大早他們便已就位，協助佈置會場，引領賓客入座，也會分送禮品袋至每一個貴賓座位區。

此外，由於稍晚將由勇鷹高教機飛越總統府上空，為今年國慶大典揭開序幕，在典禮的尾聲，也會由雷虎小組AT-3教練機衝場作結。為了飛行安全的考量，稍早約8時30分左右，空軍也派遣一架幻象觀天機，先行飛越總統府上空，就天候狀況做飛行安全評估。

▼113年國慶大會，擔任天觀機任務的幻象2000飛過總統府上空。（圖／記者李毓康攝）



▼113年國慶大會，擔任天觀機任務的UH-60M黑鷹直升機飛過總統府上空。（圖／記者李毓康攝）

