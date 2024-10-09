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台北看守所也有「鋼鐵小草」！傳收容人狂求與柯文哲同舍：甘願禁見

▲民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見已滿月餘。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見已滿月餘。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

京華城案延燒至今，台灣民眾黨主席柯文哲因涉入該弊案，上月5日遭到羈押禁見，被收押於台北看守所至今已滿月餘。對此，有媒體指出，有收容人主動向所方陳情，希望能與柯市長同住一間舍房，甚至還為此表示願意接受禁見，但遭所方拒絕。

根據《三立新聞網》報導，一名知情人士透露，這位50多歲的收容人在進入看守所後，一直保持沉默，只是不停地寫信給所方，希望能換到與柯文哲相鄰的舍房，推測可能是柯文哲的支持者，所以對於與柯文哲同住一間舍房的想法非常執著。

更誇張的是，這名收容人只被羈押，並未禁見，因此與柯文哲並不在同一區域，但他為了能與柯文哲共處一室，竟表示願意接受禁見，而此要求也當然遭所方拒絕。台北看守所副所長陳啟森強調，配房的原則是依照生活管理的需求來進行。

事實上，柯文哲被關押至今已超過1個月，為了聲援柯文哲，民眾黨8名白委也將在10日的國慶大典上，穿著含有標語的上衣觀禮；另外，民眾黨將於當天下午2時選在總統府附近的西門町集結訴求司法正義，時間與地點敏感，在黨內擁有極高聲量的民眾黨團總召黃國昌與網紅「館長」陳之漢將出席。

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