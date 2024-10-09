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國慶日不忘聲援柯文哲！民眾黨明集結西門町　黃國昌、館長將到場

▲▼民眾黨10月10日下午將在西門町集結。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨台北市黨部）

▲民眾黨10月10日下午將在西門町集結。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨台北市黨部）

記者袁茵／台北報導

明為10月10日中華民國113年國慶日，總統府前將進行國慶大典，由於民眾黨主席柯文哲被羈押在台北看守所，無法到場參加，但8名白委會穿著含有標語的上衣前往觀禮；另外，民眾黨將於當天下午2時選在總統府附近的西門町集結訴求司法正義，時間與地點敏感，在黨內擁有極高聲量的民眾黨團總召黃國昌與網紅「館長」陳之漢將出席。

每年10月10日在總統府前都會舉辦國慶大會，並邀請在野黨主席到場觀禮，去年柯文哲、時代力量黨主席王婉諭、親民黨主席宋楚瑜等在野黨領袖都有出席，國民黨主席朱立倫選擇缺席；據了解，儘管柯文哲無法到場，但立法院長韓國瑜今年將保留柯的座位，黃國昌日前也有說明，黨團8名立委都會親自出席。

立院民眾黨團主任陳智菡9日受訪時表示，明天就是國慶大典，因為這是國家重要日子，8名立委都會全體一致出席，且在服裝上面，希望能為中華民國祝賀同時，也會表達一些對柯文哲的「小巧思設計」，待10日對外揭曉。而民眾黨8名立委也將於10日上午8時45分在典禮開始前受訪。

不僅如此，民眾黨組織部副主任林昭印日前於臉書放上一張照片，要於10月10日下午2時在捷運西門町6號出口、真善美戲院前廣場進行「集結！司法正義、反對廢死」活動；但由於場地距離總統府相當接近，加上又是國慶大典的日子，除了8名白委上午用衣服聲援柯文哲，下午又在周邊透過活動訴求司法正義，民眾黨動作頻頻，隔空叫陣賴清德。

據了解，該場活動主持人為林昭印，根據流程規劃，活動於下午1時55分由林昭印進行暖場與民眾肥皂箱演講，並於2時30分正式開始，包括黃國昌、立委黃珊珊、台北市黨部主委張志豪、台北市議員林珍羽、民眾黨發言人吳怡萱、林昭印、館長等人將輪番上台演講。

林昭印接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，辦在國慶日與西門町周遭，主要是希望能「協尋賴清德」，畢竟賴清德過去曾說過押人取供不對；而活動主題為「司法正義」，不過自己還會談及比較多民眾關心的「反廢死」議題，就交由每個來賓自由闡述。

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