新北水利局打造新膜力　北大特區污水廠再進擊

▲棒棒糖造型回收水取用裝置，由黑色到彩色的排列，象徵污水淨化的過程。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

北大污水廠薄膜處理系統從建廠至今，每天24hr處理污水並產出回收水，為避免薄膜阻塞及設備故障，導致回收水無法供應，新北市水利局辦理「北大特區污水處理系統暨其他污水設施改善工程」預計2024年底完工。完工後，將使回收水水質優於以往，同時進流污水也能彈性分配至三鶯水資源回收中心進行處理，進而促進北大、三鶯區域整體的污水處理成效。

水利局長宋德仁表示，北大污水廠是全臺第一座大型用於處理生活污水的薄膜生物處理場（Membrane Bioreactor,簡稱MBR），透過薄膜過濾及生物處理技術可有效地將污水淨化。此次工程改善，除了將薄膜及細篩機翻新外，細攔污柵也升級為3mm柵距，可有效攔除更多的毛髮、棉絮，另新設壓力管、流量計、控制閥等進流設施，以彈性分配污水，讓污水處理廠的效能發揮到極致。

▲新的MBR模組吊裝進廠安裝完成後，將可以有效提升回收水水質。

水利局表示，目前MBR廠每日處理北大特區的生活污水量約5000噸，污水經薄膜處理後轉化為可再利用的回收水，除了廠區及萬坪公園內所有植物皆採用回收水來進行澆灌，也將回收水就近提供至桃子腳國中小作為生態池補注水源，既省水又環保，並塑造污水廠成為一個水資源永續又清新舒適的樣貌。同時在廠外學府路旁亦設置8只棒棒糖造型之回收水供應站，以提供清洗車道、澆灌花木草皮等不與人體直接接觸之使用，賦予污水新的生命，實踐水資源永續循環的施政目標。

水利局也呼籲民眾，在用餐後清洗碗盤前，先用衛生紙擦拭過，洗碗槽及浴室排水孔上可加裝截濾設施，防止油脂、殘渣、毛髮、棉絮等其他異物流入排水管中，確保排水管線順暢，同時也可防止頭髮、棉絮流入污水處理廠，減少設備受損，這些簡單的小舉動就能大幅度減輕廠內薄膜的負荷，使薄膜廠永續提供回收水供民眾使用，徹底實踐水資源永續循環，展現強大的新「膜」力。

▲生活污水經薄膜處理淨化之回收水，展現永續新『膜』力。

▲毛髮及棉絮容易堵塞在薄膜上導致膜壓上升而影響產水功能，呼籲民眾不要丟入排水管或馬桶內。