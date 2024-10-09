雲林縣智慧農業大學課程再啟動　助農友掌握現代技術

▲雲林縣政府「113年度雲林縣智慧農業大學課程」今日舉行始業式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府「113年度雲林縣智慧農業大學課程」今（9）日舉行始業式。縣長張麗善表示，智慧科技應用於農業，增加農業對極端氣候防禦力，促進農業永續發展，保護糧食安全。歡迎有興趣從事農業工作朋友，踴躍報名智慧農業大學課程，透過完整的學習體系掌握現代農業知識。

雲林縣政府推動智慧農業大學已經第5屆，透過智慧農業大學課程，不僅培養農友農業基礎知識，還著力於培養具現代思維與技術的農業人才，讓雲林的農業現代化與永續發展，課程安排豐富紮實，已有超過1000多位青年農民學習，掌握現代農業知識。

縣長張麗善表示，農業是雲林的主流價值，年產值高達936億元。今年智慧農業大學課程開設「現代農業技術與基礎知識」、「農業趨勢技術創新」及「實務工作坊與實證觀摩」三階段課程，已有逾200人次報名，歡迎有志於提升農業技能朋友報名參加第二階段課程，為未來農業發展注入新活力。

雲林縣政府農業處指出，為了強化雲林農業的整體生態系，並促進合作與發展，本年度推動「傳承學長姐制」，打造互助學習的團隊。第一階段聚焦農業基礎課程，涵蓋農業技術、智慧農業等多個面向，為農民夯實技術根基。

第二階段深化學習，重點在實務交流與農業趨勢，推展傳承學長姐制，透過實地教學和場域學習，培育新一代農民，使其更具信心投入農業。第三階段則是縣內外觀摩交流，透過跨域學習，探索最新的農業技術與市場趨勢，提升農民的認同感與凝聚力。同時，規劃辦理工作坊，產業專家將進行分組討論和現場診斷，協助學員制定經營策略，為雲林農業的未來奠定更強的發展基礎。



農業處強調，智慧農業大學對學程的規劃、師資的聘請具整體且又有延續性，提供參與者完整學習農業相關知識的培訓平台，希望能讓農民提升雲林農業的現代化與競爭力，在不斷變化的市場中掌握先機。建立安全、優質、科技與建立品牌行銷的農業，智慧農業大學課程。目前第二階段課程將自10月14日起開放報名，受理時間截至10月31日。

▲雲林縣政府「113年度雲林縣智慧農業大學課程」今日舉行始業式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）