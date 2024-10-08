成醫、三總聯手獲選AI影響性中心　穩健扎實態度成為強力樞紐

▲衛生福利部於7日正式啟動次世代數位醫療平台計畫/三大AI中心，成大醫院與三軍總醫院聯手獲選「聯合AI影響性研究中心」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

衛福部於7日正式啟動次世代數位醫療平台計畫/三大AI中心，成大醫院與三軍總醫院聯手獲選「聯合AI影響性研究中心」，成為此計畫中促進醫療AI技術應用重要推手，將以實證醫療科技評估，探討台灣目前面臨的科學實證智慧醫材定價與AI醫療臨床應用關係，齊力解決健保給付標準相關問題，以提升全民健康效益、優化醫療流程。

成大醫院李經維院長表示，科技是一把雙刃劍，隨著科技進步，AI的強大力量也帶來潛在風險。科技與生命息息相關，其中醫療領域必須慎重應對，成大醫院謹慎看待每一步，不求快但求穩，謀定而後動。未來所有人都是AI發展的利益相關者，我們將與大家攜手前進，走向更加智能化的未來，共同推動社會進步，讓智慧醫療能真正落實於日常生活，致力爭取能在健保給付下，使全民皆獲得AI醫療照護服務。

成大醫院與三軍總醫院兩大醫學中心聯手優勢，透過成大醫院豐富臨床試驗經驗，並具有卓越跨院聯盟研究，結合國防醫療重鎮三軍總醫院的廣泛醫療資源整合能力，組併臨床實驗資源與技術優勢背景，以跨區合作彰顯推動智慧醫療發展決心，透過提供AI醫療工具臨床效益評估及經濟分析，為AI技術的醫療應用提供科學依據，開拓AI技術智慧醫療發展道路。

成大醫院專注多項核心工作，包括建立跨院聯盟與驗證平台、標準化臨床試驗流程，匯集跨領域經濟學、公共衛生、資訊技術、生物統計等專家分析醫療AI工具成本效益經濟、採用Smart on FHIR資料互通標準，確保數據互操作性，並建立安全、隱私保護的驗證環境，為AI技術的試驗與應用奠定基礎。此外，透過跨院合作平台實現資料共享，促進AI技術在臨床實踐中的驗證與優化。

「聯合AI影響性研究中心」秉持公正、透明及專業原則，符合中央政策及國際標準，通過跨領域專家和涵蓋南北區域的醫療機構密切合作，確保提供多元輔導服務，推動AI技術在多元規模中的應用。中心將有效促進AI技術在臨床醫療中的商業化發展，協助國內外企業加速AI技術商品化，實現共榮發展。成大醫院有信心提升台灣在全球醫療科技產業中的影響力，並打造亞太地區智慧醫療技術的重要樞紐。