曝和解飯底線！藍設3訴求要卓榮泰點頭　「否則繼續封殺總預算」

▲國民黨團書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白立委合作退回中央政府明年度總預算，立法院長韓國瑜為化解朝野僵局，將於11日中午邀行政院長卓榮泰與朝野黨團幹部吃「和解飯」。國民黨團書記長林思銘今（9日）受訪時展現強硬態度，要求行政院應針對編足禁伐補助、公糧收購提高5元和健保點值提升到0.95元善意回應，若這三點都做不到，那總預算審查勢必得再延後。

林思銘下午在國民黨中常會後受訪時表示，國民黨團很明確告訴卓榮泰，在野黨的訴求包括「禁伐補償預算要依法補編」，這個立場不會有所改變，而對於立法院通過的主決議，行政部門要怎麼執行，包括「公糧收購提高5元」、「健保點值提高到0.95元」兩項攸關農民醫護保障的決議，行政部門不能完全不理會、不執行，這些問題週五吃「和解飯」時都必須具體回應，若空口說白話，或是帶兩串蕉而來，僵局是沒辦法打開的。

林思銘再三強調，總預算卡關能否解開，都要看行政院有無善意回應，國民黨團提出的3個訴求都要有善意回應，若沒有，總預算審查勢必會再延後。

至於卓榮泰昨答詢時，針對「原住民禁伐補償」脫口說出不追加預算是「不浪費公帑」，引發在野黨批評，林思銘也說，這說法對原住民極不尊重，身為行政院長，對立法院三讀通過的法案竟然稱是浪費，極度不得體，也沒有依法行政。

