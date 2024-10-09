月收3萬竟重摔凌虐2歲童致死！高雄無照保母起訴　社會局回應了

▲高雄一名2歲男童6月在保母家澡盆溺斃，檢警相驗時發現男童是被虐死。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名約2歲大的陳姓男童，今年6月在保母家洗澡時溺斃，檢警相驗時，發現男童全身至少有22處新舊傷痕，社會局即啟動兒虐重大案件調查並由檢警偵辦，發現保母在事發時已沒有托育登記證，高市府已提起獨立告訴，並提供家屬法律相關協助。

社會局表示，今年6月6日晚間接獲通報，1歲10個月大兒童因洗澡溺水，送醫後不治身亡，社會局立即啟動兒虐重大案件調查並由檢警偵辦。經查，陳姓男童於3個月大即由宋姓保母照顧，陳童父親於今年2月29日至戶政登記改委託宋女監護照顧。

▲高雄市社會局副局長葉玉如表示，事發當時宋女為無照保母。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局指出，經過經檢方刑事相驗解剖發現，陳童有硬腦膜上大量出血，死因非溺斃，高雄市政府即提起獨立告訴並提供家屬法律等相關協助。宋姓保母先前經社會局核准，自2022年12月起提供居家托育服務，於今年3月11日申請停止托育繳回托育登記證，經評估宋女有照顧行為不當情節嚴重，社會局於6月13日廢止其居家托育登記。

據悉，陳姓男童為單親家庭，母親身故，父親因工作關係，將他委託親近友人宋姓保母照顧，兒子長期住在保母家。去年2月起，陳父以每月3萬元薪水聘請宋姓友人全日照顧兒子，起初第一年照顧狀況良好，但宋姓保母卻經查發脾氣，動不動就毆打辱罵男童，以致悲劇發生。

回顧這起事件，今年6月6日下午，警消獲報，左營區一名1歲10個月大的陳姓男童在宋姓保母家洗澡時意外溺水，男童臉部朝上漂浮在澡盆內，救護人員緊急將男童送往醫院搶救，不過不幸搶救不治。

檢察官李侃穎相驗時，發現陳姓男童身上有多處新舊傷痕，張春暉檢察長立即指示陳竹君主任檢察官啟動婦幼保護小組，經指揮警方執行搜索，傳喚死者生父及證人到案訊問並查扣監視器仔細分析後，認為宋女涉嫌凌虐男童致死。

檢方調查，宋姓保母涉嫌從今年5月30日起至同年6月6日的一個多月時間，在家中以長鞋拔毆打男童的頭部，打到顱骨骨折；保姆有一次則因不滿男童不自己吃飯，用手掐男童的全身，害他全身淤青；還曾經把男童重摔至地面，再用鞋拔狠很教訓他。

▲男童長期遭保母持鞋拔毆打。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

6月6日，宋女在浴室幫陳童洗澡時，因不滿男童抓到她燙傷的傷口，竟先以蓮蓬頭朝男童頭部大量沖灌溫水，再把男童推去撞牆壁，最後把男童摔進澡盆3次，導致男童身體癱軟、嘔吐，最後昏迷浮在水面上，宋女才嚇得通報119送醫。

檢察官相驗男童的傷勢，發現他頭部有15處擦挫傷及挫傷，其中至少7處符合為棍棒傷或鞋拔傷；腦髓腫脹、軀幹及四肢有7處擦挫傷及挫傷，其中至少2處符合為棍棒傷或鞋拔傷。男童生前遭凌虐，造成硬腦膜上腔出血惡化，持續出血達 170 毫升而當場失去意識。

宋姓保母在偵訊時否認施虐，僅說都是合理的管教行為，不知道男童的傷勢從何而來，檢察官不採信她的辯詞，認為相關事證明確，今日偵結依違反刑法凌虐兒童妨害身心發展致死；兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意傷害兒童致死等罪嫌將宋姓保母起訴，全案移審法院後，法官裁定保姆續押。