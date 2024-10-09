高雄男KTV教弟「為人處事」爆衝突　雙雙掛彩滿身血送醫

記者吳奕靖、黃翊婷／高雄報導

高雄市鳳山區一間KTV今日（9日）凌晨1時許發生流血衝突，陳姓男子酒後想教弟弟「為人處事的道理」，沒想到卻發生口角糾紛，弟弟憤而丟擲玻璃酒杯，兩人在拉扯過程中不慎被玻璃劃傷，等到警方獲報趕抵現場，才將渾身是血的兩人制止並送醫治療。

▲陳姓兄弟身上到處都是血跡。照片經變色處理。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同。）

鳳山警方表示，這起打架事件發生在9日凌晨1時55分左右，警方獲報抵達現場時，KTV包廂內共有4人，事情起因是陳姓男子（23歲）酒後想教弟弟（21歲）為人處事的道理，結果雙方發生口角糾紛。

弟弟一氣之下朝地上丟擲玻璃酒杯，卻又因為地面濕滑而滑倒，陳男想將弟弟拉起來，自己也不慎跌倒，雙方在地上拉扯時均被玻璃劃傷，雙雙掛彩，滿身是血。警方隨後通知救護人員到場檢視兄弟倆的傷勢，哥哥手部、腿部受傷，弟弟則是頭部受傷，分別送往兩間醫院治療之後均無大礙。

▲陳男被帶回警局的畫面。

警方表示，陳姓兄弟皆未提出傷害告訴，訊後將依照違反社會秩序維護法第87條進行裁處，另外也提醒民眾，若遇到糾紛，應理性處理或通知警方處理。

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