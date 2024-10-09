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社會 社會焦點 保障人權

颱風吹倒黑板樹壓壞車輛　佛衛電視台法師求國賠吞敗

▲▼山陀兒颱風，高雄、街頭、景象 。（圖／記者吳世龍攝）

▲颱風來襲常吹倒路樹，造成車輛受損。上為示意圖，非當事案件。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

山陀兒颱風強襲高雄造成嚴重災害，許多車子被倒下的路樹壓壞，民眾關心可不可以申請國賠？佛教衛星台某法師在去年海葵颱風侵台時，將愛車停在高雄市某公園停車場，但強風將公園內的大樹吹垮，倒下壓到車子，法師認為工務局養護路樹不當，提國賠求償4萬餘元，法院審理後，法官認為樹木斷裂、傾倒是因颱風強風、豪雨的不可抗力因素所致，並非工務局未盡管理之責，因此判免賠。

判決指出，海葵颱風是在去年9月3日左右侵襲台灣，也為高雄帶來強風豪雨，造成不小損失，其中，佛教衛星台的某位法師在颱風來襲前，將車子停在苓雅區苓雅路、文橫路口生日公園的公有停車場內，颱風過後，卻發現公園內的黑板樹被風吹倒，壓在愛車上，造成毀損。

該名法師認為工務局挑選不適合的黑板樹種在公園內，才會被強風吹倒，而且工務局也沒有善盡管理之責，於是提出國賠，求償4萬3163元。

工務局則喊冤說，颱風來襲時高雄宣布停止上班上課。依氣象站觀測資料，當時最大陣風風速達21.3m/s，屬8至9級強陣風，且24小時內計算累積雨量超過80mm，已達致災性大雨等級，所以樹倒是因致災性強風大雨的不可抗力因素造成，且颱風前的8至9月，均按時巡查，並委託廠商辦理例行性巡查維護及修剪工作，沒有管理、維護的缺失。

法院審理發現，工務局選擇黑板樹種在公園內，並沒有不當，而且對於樹木均有派員定期巡查，颱風臨近前，也持續對公園內之樹木進行斷枝及疏枝修剪、清運作業，因此法官認為工務局對公園、樹木的管理，已盡其管理、維護責任，因此駁回法師的請求，判工務局免賠，全案可上訴。

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