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一聽妹子「我是台灣人」　韓國男搭訕...秒道歉逃跑！真相超暗黑

▲▼首爾江南。（圖／達志影像）

▲韓國人來搭訕，結果對方得知原PO是台灣人後，就立刻逃開了。（示意圖／達志影像）

網搜小組／劉維榛報導

「台灣人在韓國是很可怕的存在嗎？」一名妹子透露，在韓國被男生搭訕，聊到一半問「是不是中國人？」結果原PO回答是台灣人後，下一幕傻眼了，「他馬上說抱歉就走了，跑得飛快。」事後友人解釋暗黑真相，不少網友也遇過「也是知道我是台灣人後，連一句話也沒說直接跑掉，我當下滿頭問號！」

一名女網友在Dcard表示，最近去韓國旅遊，晚上碰到一位韓國男生主動搭訕，開口就詢問「是一個人嗎？要吃晚餐嗎？要吃什麼？」

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兩人聊著聊著，男生又突然問原PO是不是中國人，原PO則回應「我是台灣人」，豈料男生馬上道歉快閃，還以「跑得飛快」形容當時錯愕一幕，讓原PO一臉不解，「台灣人現在在韓國是很可怕的存在嗎？」

後來，與朋友聊到此事時，才發現內情不單純，友人透露，「因為中國人比較好搞定，睡完回國要再來韓國還要簽證很麻煩，但是台灣人就不一樣了，隨時可以飛過來找過來，所以他們現在都會挑中國人下手！」

聞言，原PO嚇壞直呼，「聽完後恍然大悟！不知道有沒有其他人在韓國也遇過這種情況？」

文章曝光後，有人質疑真假性，「覺得是創的！是沒遇過，韓男的約砲模式真的跟台灣不太一樣，而且有時候不會有那種『我是來約的』態度，很多是出感情牌，然後得手就跑，所以很容易騙到拿真心出來的，台灣女生很容易接受不了就開始鬧」。

但也有網友認為，「感覺他們的圈子遇到過很多次玩一玩被糾纏，所以聽到就避開了」、「蠻多這樣的喔，遇到韓國人跟中國人借一堆錢（不確定他們的關係啦...可能中國人有暈船才借），結果中國人留學時間結束要回國，錢完全拿不回來，完全沒任何辦法」、「原來還有這種玩法」。

留言串有台人也遇過同樣狀況，「曾經碰過跟原PO一樣的事，也是知道我是台灣人後，連一句話也沒說直接跑掉我當下滿頭問號」、「疫情前早就是如此了，以前做網拍會去韓國進貨，而且中國能出國的女生都很有錢，一夜情還會給韓男零用錢現金花」、「我覺得這不是創欸...我在韓國留學，韓男幾乎都找中國女下手」、「我也在韓國遇過！他一開始用韓語說『你很漂亮，我可以認識你嗎？你是哪裡人？』我就用韓語回他我是台灣人 ，他馬上走掉了」。

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