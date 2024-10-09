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5級颶風密爾頓來襲！590萬人強制撤離　市長警告：待在家如躺棺材

▲▼ 密爾頓颶風即將登陸，佛州居民加緊準備防災。（圖／路透）

▲ 密爾頓颶風即將登陸，佛州居民加緊準備防災。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

颶風密爾頓（Milton）略為減弱後於8日下午再度增強為5級颶風，預估9日晚間至10日上午登陸美國佛州，整個坦帕灣地區（Tampa Bay）都將受到風暴影響，11個郡多達590萬名居民被強制疏散。佛州已宣布進入公衛緊急狀態，以應對可能的災情，坦帕市長也警告，若不撤離恐怕被巨浪吞沒。

綜合CNN及《美聯社》，美國衛生及公共服務部（HHS）部長貝塞拉（Xavier Becerra）8日宣布，佛州進入公衛緊急狀態，以應對颶風密爾頓潛在影響，「我們將盡所有能力協助佛州官員應對颶風密爾頓對健康的影響」、「我們正和佛州與地方衛生當局、聯邦政府合作夥伴密切合作，隨時準備提供額外公衛與醫療援助」。

▲▼ 密爾頓颶風即將登陸，佛州居民加緊準備防災。（圖／路透）

▲ 佛州居民加裝木板保護門窗。（圖／路透）

HHS戰略準備和及因應管理局（ASPR）已部署約百名緊急人力及醫療設備、物資，「以協助該州滿足公衛與醫療需求」，還部署3個小組與州官員合作，評估風暴對醫院、養老院、洗腎中心及其他醫療保健設施的影響。

國家颶風中心預測，密爾頓將穿過佛州中部，向大西洋移動過程中，降雨量可達460毫米，坦帕市首當其衝，正為可能的歷史性風暴做準備。坦帕灣自1921年來未直接遭到大型颶風侵襲，但這次恐怕躲不過，市長卡斯托（Jane Castor）嚴詞警告，恐怕出現吞噬房屋的4.5公尺巨浪，「所以如果你留在家裡，基本上等於待在棺材裡」。

但坦帕南部仍有部分民眾認為不需要撤離，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）則呼籲，「你們不用上州際公路，不用走很遠的路」，也向民眾保證，沿途會有足夠的汽油提供加油，「你只要遠離幾十英里，不用撤到幾百英里外。」

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