「颶風獵人」飛入密爾頓！機身狂晃驚險畫面曝　研究員嚇喊：天啊

▲ NOAA氣象偵察機飛入密爾頓雲系,機身劇烈搖晃。(圖/翻攝自X/@NOAA_HurrHunter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

颶風密爾頓(Milton)8日下午降為4級颶風,威力仍不容小覷,恐怕在佛州帶來恐怖災情。美國國家海洋與大氣管理局(NOAA)派出「颶風獵人」(Hurricane Hunters)飛進颶風雲系,影片可見機身在狂風暴雨之中劇烈搖晃,畫面十分驚險。

