「颶風獵人」飛入密爾頓！機身狂晃驚險畫面曝　研究員嚇喊：天啊

▲ NOAA氣象偵察機飛入密爾頓雲系，機身劇烈搖晃。（圖／翻攝自X／@NOAA_HurrHunter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

颶風密爾頓（Milton）8日下午降為4級颶風，威力仍不容小覷，恐怕在佛州帶來恐怖災情。美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）派出「颶風獵人」（Hurricane Hunters）飛進颶風雲系，影片可見機身在狂風暴雨之中劇烈搖晃，畫面十分驚險。

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.



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綜合ABC及《紐約郵報》，這架洛克希德「獵戶座」氣象偵察機名為「Miss Piggy」，至少載有4名NOAA研究人員，直接通過密爾頓雲系。NOAA飛機行動中心說明，此次飛行任務是為蒐集颶風數據，協助改善預測能力。

NOAA釋出的影片中，透過窗戶可看見機外一片灰濛濛，風雨不斷拍打機身，隨後亂流逐漸加劇，機身一陣猛搖，物品從架上掉落，綁在研究員前方架子上的塑膠袋180度旋轉，袋中的物品也全掉在地上。

當時電機工程師布蘭尼根（Tom Brannigan）坐在設備前方，掌鏡的專案整合工程師安德伍德（Nick Underwood）向他求助，請他幫忙撿起掉落的手機，但布蘭尼根伸手要拿時又一陣搖晃，安德伍德將鏡頭轉向飛機後方，可見地板上全是掉落的物品，令他們忍不住驚呼，「該死」、「天啊」。

NOAA飛機行動中心公共事務專家香農（Jonathan Shannon）說明，他們進行這類颶風飛行任務已有將近50年，能提供獨一無二的數據，有助天氣預報。而他形容，風暴侵襲機身時感覺就像「坐在老舊木製雲霄飛車上，還得經過洗車機一樣」。

另據天氣預報指出，密爾頓預計當地9日晚間登陸佛州中部墨西哥灣沿岸，儘管強度可能波動，但登陸後仍會維持「極度危險颶風」威力。