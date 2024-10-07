東北季風襲台「北北基宜恐有豪雨」　雨區3階段變化一次看

記者蔡亞樺／台北報導

時序入秋，中央氣象署指出，未來一周受東北季風影響，各地感受偏涼，今晚到明天北部降雨明顯，尤其台北市、新北市、基隆、宜蘭降雨時間較長，且有局部大雨或豪雨，國慶日水氣減少，北台灣雨勢略為趨緩，溫度降到20度左右。

▲東北季風影響，今晚到明天台北、新北、基隆、宜蘭降雨時間較長，且有局部大雨或豪雨。（圖／記者李毓康攝）

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氣象署科長林伯東說，北方冷空氣逐漸南下東移，目前台灣附近的雲量多，尤其北邊有些對流雲系在發展，受到東邊的偏東風及北邊東北風系統交會，北海岸正在下雨，主要位在基隆北海岸跟台北市山區，今天雨勢明顯，民眾要特別留意。

▲今、明天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，未來一周北方高壓系統逐漸往東、往南移，明天移到華中區域，今晚開始感受到北邊冷空氣影響，明天高低壓逐漸出海，但台灣附近風向持續受到東北風影響到周五，國慶日之後高壓逐漸東移更多，東北風才會減弱趨勢。

未來天氣趨勢，林伯東指出，今、明天主要降雨區域北部，今晚到明天北部降雨明顯，尤其是北北基宜，降雨時間較長且有局部大雨或豪雨，留意坍方落石及土石流發生，中南部留意午後雷陣雨，也有局部性大雨發生的機率。

▲國慶日前後天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他指出，今天下午到明天北台灣感受濕涼，中南部白天偏向夏季型態，感受比較悶熱，但早晚轉涼。花蓮、台東迎風面偶有降雨，早晚也轉涼，東北季風開始影響，台南以北及恆春半島易有8至9級強陣風。

林伯東說，周三、周四國慶日水氣減少，北台灣雨勢稍漸緩，北北基仍有短暫雨 ，白天氣溫較高，夜晚溫度降為20至22度，國慶日升旗多加一件外套。中南部早晚稍涼，花東偶有降雨，早晚稍涼。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

他說，周五到周日東北季風減弱，水氣稍微增加，北台灣雨勢也略為增加，中南部則有午後雷陣雨的發生機率。溫度方面，北台灣溫度略降、夜晚稍涼，花東早晚也感受偏涼，海上強風要留意。

林伯東表示，下周是否還有東北季風影響，目前不確定性仍大。目前有個熱帶性低氣壓正在發展，接下來在24小時有機會發展為今年第19號颱風「百里嘉」，但距離台灣遠，比較沒影響。

▲離島地區未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）