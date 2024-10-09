出社會才知「沒人希望你好」　網曝殘酷真相：低調很重要

▲原PO曝職場殘酷一面。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

想在職場往上爬，肯定要付出心血，以及積極展現優秀的一面！一名網友直呼，聽到一群人聊天，有一句「出社會就知道沒有人希望你好」說得特別大聲，讓原PO感到諷刺又中肯，「真是太殘酷了！」文章引發熱議，不少網友也犀利回應，「出社會就了解低調的重要性，好也別讓人知道，忌妒是陷害的源頭之一！」

一名網友在PTT表示，某天早上運動完在休息的時候，聽到身後一群人在聊天，主要是一位男生在說話，聲音十分宏亮，其中的一句話讓原PO印象深刻，那就是「出社會就知道沒有人希望你好」。

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一番話戳進原PO內心深層，並反覆思索嘆道，「大家對他說的話也有同感嗎？真是太殘酷了！」

文章曝光後，網友紛紛有感而發，「連家人都有可能...未必希望你好」、「希望你好，但不能比我好」、「有些人不希望你好，希望自己好，所以競爭激烈就是這樣」、「意思就是要你低調，一堆人有了點錢，就自以為厲害囂張」、「沒錯呀！出社會後充滿了利益關係，都想把人往下踩讓自己往上爬」、「人性如此！所以凡事低調最好」、「出社會就了解低調的重要性，好也別讓人知道，忌妒是陷害的源頭之一」、「不要讓別人知道你好，要盡量賣慘，避免不必要麻煩」。

但也有人正向認為，「每個人都有事情心煩，沒空管你」、「真正高思維的人會想著怎麼雙贏而不是拉著對方一起爛」、「那你應該換個同溫層，底層人踩人，中產人比人，上層人捧人」、「你的供應商一定希望你好呀」、「我根本不去想同事，更遑論希望好不好了，下班就下班了，想著過自己生活比較實際」。