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20年前開始討論！越南要砸2.1兆元蓋南北高鐵　表態不靠國外貸款

▲▼越南胡志明市街道。（示意圖／路透）

▲越南南北高鐵總投資額約約2.1兆元，交通部長阮名輝表示，經費預計由中央編列預算，不仰賴國外貸款。（示意圖／路透）

文／中央社

越南擬砸673億美元興建長逾1500公里的南北高鐵，中國多次喊話盼扮演角色引來猜想。不過，越南交通運輸部副部長阮名輝近日表示，將透過國家預算支出，而非依賴國外貸款蓋高鐵。

越南快訊（VnExpress）報導，越南交通運輸部副部長阮名輝（Nguyen Danh Huy）1日下午和媒體討論關於南北高鐵計畫時表示，交通運輸部已就此進行18年的研究，並多次籌組考察團學習其他國家的經驗。

經過初步研究，越南南北高鐵總投資額約673.4億美元（新台幣約2.1兆元）。阮名輝說，預計由中央編列預算，資金來源包括政府債券、地方政府的捐獻以及低利率貸款。

阮名輝強調：「越共政治局決定不依賴外國，因為向任何國家貸款都會受到束縛。」因此若需向國外貸款，金額不會太大以減少約束，並要求技術轉移給越南。在技術選擇上，不僅考慮成本，還會考慮技術轉移的可能性。 他還說，如果有外國承包商參與，先決條件是必須使用越南生產的商品和服務，為越南企業創造參與機會，且參與建設的價值達到340億美元。

目前，交通運輸部門已有能力承擔橋梁、隧道和斜張橋等建設，並參與這項計畫。 越南南北高鐵計劃採用1435公釐的國際標準軌距，電氣化設計時速為350公里、全長1541公里，預計2025年至2026年展開可行性研究，全線訂於2035年底完工。

越南國會最近一次會議將於10月20日開幕，屆時將審議高鐵的投資決策。 越南約20年前就開始討論要蓋南北高鐵，吸引日本、韓國、中國等國關注，卻一直都只聞樓梯響。

開業將近兩年，亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）11日對外宣佈，首個對華項目落戶北京，用於天然氣輸送管網建設等工程，助力「北京藍」。（圖／新華社）

▲亞投行日前表示願意提供越南50億美元優惠貸款。（圖／新華社）

近來越中就南北高鐵展開合作的消息愈來愈多，中國交通建設集團有限公司8月到訪河內時就對這項計畫表達興趣。 在這之前，由北京主導的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，AIIB）行長金立群7月到訪越南時，還宣布將提供越南50億美元優惠貸款，用於發展南北高鐵等各項基礎建設。

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越南南北高鐵基礎建設交通運輸

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