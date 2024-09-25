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預防工安事故！高雄市府突擊稽查　月底前加強178處工地巡檢

▲▼高雄「工安事故」升溫！市府率隊稽查　月底前加強178處工地巡檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「工安事故」升溫！市府率隊稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

近來高雄營建工地發生數件工安事故，高雄市政府今（25）日由副市長林欽榮率隊，前往苓雅區某處建築工地進行聯合稽查。同時，市府也宣示自即日起至9月底，針對178處使用有大型機具大型建築工地、交通要衝列管工地及拆除列管工地，進行公共安全巡檢，並要求工地應確實自主落實管理責任，防範工安事故於未然。

▲▼高雄「工安事故」升溫！市府率隊稽查　月底前加強178處工地巡檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼林欽榮親自率工務局、勞工局、環保局、衛生局、苓雅公所等前往苓雅區某處新建工程工地實施建築工地工地突擊稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄「工安事故」升溫！市府率隊稽查　月底前加強178處工地巡檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

林欽榮表示，今日親自率工務局、勞工局、環保局、衛生局、苓雅公所等前往苓雅區某處新建工程工地實施建築工地工地突擊稽查，發現有墬落開口未設置護欄、外牆施工架未設置防護網、鋼筋預留筋未有防護套或彎勾等7項缺失，共計罰款新台幣19萬元，並依相關規定當場勒令停工，待改善完竣始得復工。

另外，衛生局查獲2處孳生病媒蚊，依傳染病防治法裁處1萬2000元罰鍰。現場也責請工務局務必要加強建築工地安全管理、提高稽查頻率，要求自即日起至9月底針對使用有大型建築工地（具塔式起重機）、交通要衝及拆除列管工地總計178處，應確實執行公共安全巡檢。

▲▼高雄「工安事故」升溫！市府率隊稽查　月底前加強178處工地巡檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲至9月底市府將針對使用有大型建築工地總計178處，確實執行公共安全巡檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

工務局表示，自今年1月份迄今已執行工地稽查1604場次，偕同勞工局針對工地負責人等從業人員辦理52場次工地勞工安全講習會，強化工地環境危機意識，後續將持續依「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」加強工地安全稽查，並與建築師公會與土木技師公會合作增加稽查場次。

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