台東屏東土石流紅色警戒83條　5縣市15處留意大規模崩塌

▲農村水保署發布最新土石流警戒區域，土石流紅色警戒為83條。（圖／農村水保署提供）

記者許敏溶／台北報導

山陀兒颱風帶來強風豪雨。農業部農村發展及水土保持署今（3日）早針對台東縣、屏東縣發布土石流紅色警戒83條，台東縣4處發布大規模崩塌紅色警戒，另發布土石流黃色警戒414條、11處大規模崩塌黃色警戒，提醒居民配合地方政府勸告撤離避難。

農村水保署今天早上發布最新山陀兒颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報。根據最新雨量觀測資料，農水署發布土石流紅色警戒83條，分布在台東與屏東的2 縣、10鄉、24村，包括：

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●台東縣

海端鄉霧鹿村、加拿村

鹿野鄉龍田村

延平鄉桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村

卑南鄉明峰村、初鹿村、美農村、泰安村、利嘉村、東興村、溫泉村、賓朗村、嘉豐村

金峰鄉嘉蘭村

達仁鄉台板村、土板村

大武鄉大竹村

太麻里鄉金崙村、香蘭村

東河鄉泰源村

●屏東縣

獅子鄉丹路村

農村水保署也發布4 處大規模崩塌紅色警戒，分布在台東縣達仁鄉台板村與延平鄉紅葉村等，包括2鄉2村，同樣地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

此外，農村水保署發布土石流黃色警戒共有414條，分布在花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣、新北市等5縣市、44鄉鎮、172村。以及11處大規模崩塌黃色警戒區域，分布在花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣等4縣市、10鄉、 10村。

農村水保署提醒，達到紅色警戒區域，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。達到黃色警戒區域，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流及大規模崩塌防災資訊網。