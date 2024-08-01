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花蓮金針山好茶奪國際大獎！茶農精益求精　獲英國美食三星殊榮

▲▼玉里赤科山露予莊園茶農陳期泓與妻子林雅卿用心投入製茶，「夏豔蜜香紅茶」榮獲三星殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲玉里赤科山露予莊園茶農陳期泓與妻子林雅卿用心投入製茶，「夏豔蜜香紅茶」榮獲三星殊榮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮茶農再次獲2024英國美食大賞Great Taste Awards佳績，，位於海岸山脈的兩個主要茶區，玉里鎮赤科山的露予莊園及富里鄉六十石山的林俊傑茶園皆獲三星殊榮，同時六十石山劉芳助及蕭文龍二位茶農獲二星及一星獎項，縣長徐榛蔚特別表示祝賀，在茶農精益求精的努力下，花蓮茶業現在不僅全國知名，更是邁進國際的閃耀星光。

參加英國美食大賞能夠獲得一星評級，每年大約只有25%的參賽作品，能夠獲得三星獎項者，更只有前2%的參賽作品，其中每屆茶葉品項得到三星的約有7件。今年花蓮即有3件茶葉品項獲得三星，分別為玉里赤科山露予莊園「夏豔蜜香紅茶」，富里六十石山林俊傑茶園「綠蜒蜜香紅茶(花果香)」及「綠蜒蜜香紅茶(花香)」，另外，還有劉芳助及蕭文龍二位茶農獲二星及一星，再再顯示花蓮是孕育茶的好地方，富有太平洋水氣的海岸山脈，獨特優美的生長環境造就花蓮特色茶的好品質，優異的製茶技術成就了花蓮蜜香紅茶與其他茶品的多層次風味。

▲▼玉里赤科山露予莊園茶農陳期泓與妻子林雅卿用心投入製茶，「夏豔蜜香紅茶」榮獲三星殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「英國美食大賞Great Taste Awards」極具歷史性，又被稱為美食界的奧斯卡獎，英國美食協會為主辦，是具全球公信力、代表性與影響力的美食評鑑組織，大賞評審團包含國際飲食評鑑機構成員、國際專業廚師、營養師、學者、美食評論家等，評審以料理和食品的第一印象、香氣、視覺、口感、味道、尾韻與無添加的程度等指標作為評分標準。獲獎者必須由多位廚師、食物供應商、美食作家和零售商所組成的評審團，以去識別化方式，透過公正客觀機制評選出獲獎食品，使得Great Taste Stars成為食品界，具有公信、認可的標章。

▲▼玉里赤科山露予莊園茶農陳期泓與妻子林雅卿用心投入製茶，「夏豔蜜香紅茶」榮獲三星殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲六十石山的林俊傑茶園「綠蜒蜜香紅茶」及「綠蜒蜜香紅茶」兩隻茶品皆獲得三星獎。

徐榛蔚說，花蓮蜜香紅茶獨有的甜味與豐富層次感，令人驚豔，是極其美味的代表。今年花蓮茶農踴躍參與國際評鑑賽事，赤科山的露予莊園以「夏豔蜜香紅茶」獲得1個三星獎，另2件作品各別獲得二星獎；六十石山的林俊傑茶園以「綠蜒蜜香紅茶（花果香）」及「綠蜒蜜香紅茶（花香）」各獲得1個三星獎，另2件作品分別獲得1個二星獎與1個一星獎；六十石山的茶農蕭文龍的迎香烏龍茶（龍安茶）獲一星及茶農劉芳助（馥麗農莊）的麗湄烏龍獲二星獎。

依照美食大賞Great Taste Awards對於露予莊園「夏豔蜜香紅茶」評語：是一款層次分明的茶，帶有蜂蜜風味，並且在40°C時花香表現得非常出色；對於六十石山的林俊傑茶園「綠蜒蜜香紅茶（花果香）」評語：茶葉品質優良，帶有光澤，沖泡出的茶湯明亮，帶有水果百香果的風味，還有淡淡的蜂蜜香氣。

▲▼玉里赤科山露予莊園茶農陳期泓與妻子林雅卿用心投入製茶，「夏豔蜜香紅茶」榮獲三星殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

富里六十石山茶農林俊傑表示，能再次獲三星殊榮，是莫大的肯定與鼓勵！推動花蓮持色茶品成為世界精品茶的代表，將家鄉-富里鄉茶區的茶成功推廣至國際，是他和在地茶職人一同努力不懈的共同目標！

玉里赤科山茶農陳期泓表示，夫妻製茶時都十分的用心投入，不眠不休，今年太太林雅卿才在7月獲花蓮縣級蜜香紅茶評鑑獲得金牌獎，緊接在英國美食大賞Great Taste Awards又獲得三星獎的最高獎項，這樣的成績讓費心製作的好茶被世界看見，夫妻二人都十分的開心喜悅，能繼續獲獎也證明茶品的穩定性，同時也證明赤科山的蜜香紅茶，是被世界認可的絕佳風味好茶。

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