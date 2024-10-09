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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德拋祖國論　美國務院：台海穩定是美國根本利益

▲▼美國亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

總統賴清德日前於國慶晚會致詞時拋出「祖國論」。美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達今天回應，美國多年的一中政策不變，美國的根本利益在於維護台海和平穩定，「這將持續是我們未來的重點」。

賴總統5日出席國慶晚會致詞時指出，最近鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，就年紀來說，中華人民共和國絕不可能成為中華民國人民的「祖國」，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。

「如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別是祝賀詞要精準，切勿用『祖國』兩字」。康達（Daniel Kritenbrink）上午於電話記者會上回應相關提問時表示，美國長期以來的一中政策沒有改變。這項政策是以台灣關係法、三個聯合公報以及六項保證為指引。

康達說，美國反對任何一方單方面改變現狀，不支持台獨，期待兩岸分歧獲得和平解決。

「我們的根本利益是維護台海和平與穩定，這將持續是我們未來的重點」。

中國國台辦今天以「一中三階段論」回應賴總統祖國論，並指儘管海峽兩岸尚未統一，但「中國主權和領土從未分割、也不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、也不容改變」。

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