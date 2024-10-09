鏡民調／53%認為柯文哲京華城案貪汙　破八成小草護柯非故意圖利

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見已滿月餘，根據《鏡新聞》今（9日）公布最新民調，有56.9%民眾認為有圖利之嫌、23.9%認為沒有，另有53.7%民眾認為柯有貪汙收賄、27.9%民眾認為沒有，交叉分析則顯示，超過八成的民眾黨支持者認為柯文哲並未故意圖利廠商，僅剩約一成認為柯文哲是故意為之。

民調數據顯示，56.9%民眾認為柯文哲在京華城改建案中故意圖利廠商，其中29.8%一定有、27.1%可能有；23.9%民眾認為沒有圖利，其中17.4%可能沒有、6.5%一定沒有，另有19.2%未表態。至於柯文哲有無貪污收賄？民調顯示，53.7%民眾認為有，其中26.4%一定有、27.3%可能有，27.9%民眾認為沒有貪污收賄，其中19.1%可能沒有、8.8%一定沒有，18.3%未表態‧

與上月中旬民調數據比較，認為柯文哲有圖利的民眾減少5.1個百分點、未表態也增加5個百分點，認為有貪污收賄的民眾較上月調查減少2.6個百分點、未表態增加2.5個百分點。

經交叉分析，有81.5%的民眾黨支持者認為柯文哲沒有故意圖利廠商，僅11.5%認為柯文哲有故意圖利廠商，跟上個月比較，認為柯沒有故意圖利廠商的比例增加了7.8%，認爲他有圖利廠商的比例少了11.8%。

81.9%的民眾黨支持者認為柯文哲在京華城改建案上沒有貪污收賄，僅9.9%認為柯文哲在京華城改建案上有貪污收賄。跟上個月比較，認為柯有貪污收賄的比例減少了7.6%，認爲他沒有貪污收賄的比例增加了3.6%。

此次調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年10月5日至10月6日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機543人，共1,086份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。