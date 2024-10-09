屏東警公布10大無號誌肇事熱點　5處在屏東市

▲遇「停」字無號誌路口要停車再開 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

無號誌路口常因駕駛未依規定停讓，造成嚴重傷亡事故。為防制無號誌路口交通事故，屏東縣政府警察局除持續宣導民眾路口停讓觀念及嚴正執法外，也列出全縣十大易肇事無號誌路口，提醒民眾注意路口安全。

縣警局統計顯示，今（113）年上半年，屏東縣的無號誌路口因駕駛未依規定停讓，造成多起事故，導致傷亡慘重。為此，警察局特別列出全縣十大易肇事無號誌路口，分別為屏東市信義路與協和路口、屏東市廣東路與太義巷口、屏東市勝利路與天津路口、屏東市民享路與公園東路口、九如鄉九如路二段237巷與光復街口、東港鎮中正路一段與明禮路口、潮州鎮介壽路與長春路口、內埔鄉南寧路與民善路口、枋寮鄉台1線與隆安路口、恆春鎮中正路與曉南路口及屏東市信義路與協和路口等。

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警察局強調，為避免事故發生，駕駛人應遵守停讓標誌與標線規定；在設有停讓標誌、標線的無號誌路口，駕駛應根據道路幹道與支道的區分，幹道車輛須減速慢行，支道車輛則須完全停車確認無來車後才能通過。若遇到「讓」標誌或標線，支道車輛應減速或停車，讓幹道車輛優先通過。

此外，在未設標誌、標線或號誌的無號誌路口，駕駛人應依照以下原則：「少線道」須禮讓「多線道」車輛先行；同線道車輛應依「左讓右」、「轉彎讓直行」的規則行駛。

警察局局長戴台㨗呼籲駕駛人，行經無號誌路口時務必減速或停車，禮讓其他車輛和行人，避免交通事故發生。同時，看到停標誌或閃光紅燈時，駕駛人應立即停車，確認安全後再通過。警察局將持續加強執法，希望駕駛人建立正確的停讓觀念，共同維護道路安全。