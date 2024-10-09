外國遊客問台北101值得去嗎　一票讚「1大特點」世界罕有！

▲台北101大樓是許多外國遊客必訪景點。（圖／資料照）



記者曾羿翔／綜合報導

台北101是台灣第一高樓，可以俯瞰台北的繁華市景。有外國網友就提問，自己即將拜訪台北，正在猶豫要不要前往知名地標「101大樓」因此詢問大家意見，底下引起許多人留言討論。

該名英國網友在論壇「Reddit」上發問，台北101值得去嗎？星期二我將從英國前往台北，想了解大家對台北101的看法。你們是不是覺得跟碎片塔（The Shard）大樓相似？

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發文引起許多網友留言討論，不少人都稱讚風阻尼球，「完全值得，台北101是迄今為止最好的建築之一，每個角落都有漂亮的設計可以拍照，還可以看到風阻尼球也很酷」、「看到風阻尼球真的很酷，我是風阻尼球的忠實粉絲」、「我是工程師，能在101看到風阻尼球真的很讓人興奮，風景是附加的」、「罕見開放遊客參觀風阻尼球的建築」。

▲台北101風阻尼球是該建築的明星之一 。（圖／記者徐文彬攝）

也有許多人提及觀景台可以一覽美景的優點，「觀景台很漂亮，尤其看日落很美」、「高處的風景非常酷，在陰天時可以看到清楚的雲層」、「電梯速度相當驚人，你可以欣賞到美麗的景色」、「您可以前往裡面的餐廳，一邊享用美食一邊欣賞壯麗的景色」、「來台北拜訪我的10位朋友都很喜歡到台北101看風景」。

另一派網友則提出不同看法，「我覺得登頂的價格過高，建議走路到附近的景點」、「我不建議花這個錢，但去爬旁邊的象山欣賞風景100%值得」、「別上去，你會覺得浪費錢」。

碎片塔是位於英國倫敦的摩天大樓，高309.6公尺，為英國第一高樓、歐洲第七高建築物。台北101則高508公尺，總樓地板面積約11.2 萬坪。風阻尼球全名為「調諧質量阻尼器」（Tuned Mass Damper），安裝在台北101第92樓至87樓之間，重量為660公噸，主體由41根黃銅製造的巨大環形組成，透過8個液壓緩衝器連接地板，可根據大樓搖晃的角度做出反向搖擺運動，達到抵消力道的效果。