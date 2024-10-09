無業碩士男疑「太無聊」寄百封恐嚇電郵！多名女議員受害　3萬交保

▲北市女議員收恐嚇性騷電郵提告，警方在8日下午於高雄鳳山逮捕楊姓嫌犯。（圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導

北市民進黨籍女議員顏若芳、鍾佩玲以及國民黨籍女議員游淑慧接連收到恐嚇、性騷擾電子郵件，台北市刑大8日下午在高雄逮捕楊姓嫌犯，並依照恐嚇、性騷擾以及妨害名譽等罪嫌送辦。士林地檢署8日晚間複訊後，諭知3萬元交保，並限制住居，且不得再騷擾被害人。

據了解，37歲的楊姓男子為電子碩士，平時無業，與開公司的父母住在高雄鳳山住家，日前疑似因「太無聊」以手機寄送多封恐嚇、性騷擾電子郵件，其中包括許多政治人物，內容充斥著性騷擾、性暴力等不雅字眼，如「低賤母豬肉便器」、「乖乖趴著，同時X死妳們」等。

▲北市女議員收恐嚇性騷電郵，3名藍綠女議員提告，北市刑大在8日逮人。（圖／民眾提供）

警方在接獲報案後，由刑事警察大隊（科技犯罪偵查隊）、大同分局、士林分局及內湖分局共同組成專案小組，並獲得士林地檢署檢察官的指揮偵辦。經過分析作案手法後，警方鎖定楊男為重要嫌疑人，並在8日前往高雄鳳山將他逮捕。

楊男被捕後拒絕吐露恐嚇動機，僅告知警方「秉公處理」，警方訊後依照恐嚇、性騷擾以及妨害名譽等罪嫌送辦。士林地檢署8日晚間複訊，諭知楊男以3萬元交保，並限制住居，且不得再騷擾被害人。