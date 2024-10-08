鶴茶樓高雄4店突歇業爆老闆跑路、欠薪　總部認：已找到人接手

▲高雄4家鶴茶樓無預警歇業傳老闆跑路、欠薪。（圖／記者許宥孺攝）

記者蕭筠／台北報導

連鎖手搖飲店「鶴茶樓」上月遭爆料，高雄有4家分店無預警歇業，後總部出面說明是因店內需要重新裝潢，約3至4周將恢復營業，不料又有員工出面控訴「老闆早就跑路」、「積欠9月薪水」等問題。對此，總部今（8日）回應，該4間加盟店已找到人接手，最快本周就能給出重新營業時間；欠薪部分也已進行處理。

▲鶴茶樓高雄4店在Google上均顯示永久歇業。（圖／翻攝Google）

臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」上月中旬發出鶴茶樓高雄4家分店的截圖，包括三民十全店、鳳山五甲店、漢神自強店、鳳山青年店，Google上均顯示「永久歇業」，引來網友熱烈討論。總部則於9月14日回應強調已聯繫上加盟主，稱因店內裝潢和設備更新，大約需停業3至4周，最快可以在2周內復業，不過僅以傳訊告知。

時間過去3周，這4家店仍遲遲未開門營業，昨日有民眾爆料「老闆早就跑了」、「鶴茶樓總部也擺爛沒去追蹤復業進度」、「等不了的員工都跑去找其他工作了」、「說好5號給薪水也沒」、「老闆目前就是電話不接LINE不回人間蒸發」；也有網友說「7號有收到通知聯名商品快到貨了」。

對此，鶴茶樓總部回應，目前這4間加盟店確定會重新營業，並由其分店主管、店長接手，最快本周就會給出明確重新營業時間；積欠薪資一事，其接手的分店主管稱加盟主會於今天處理並完成匯款；至於預購周邊事宜，各店長也已陸續跟客人聯繫。

總部透露這4間店皆為同一位加盟主，事發後積極聯繫該加盟主處理問題，但不是很順利，「這個人突然就人間蒸發了。」坦言原先確實是被告知要升級系統設備故需要休息一段時間，期間不斷來回聯繫進行確認，無奈仍發生狀況。

業者表示，該加盟主此舉已經違約，總公司甚至出面代墊廠商費用，但當務之急是先確保分店爭議能夠解決，再追究後續責任，也強調所幸遇到主管員工都願意接手分店。

另外，高雄市勞工局也表示，今日有該店勞工到勞工局諮詢勞動權益事項，勞工局現場聯繫雇主，雇主表示將於今日付薪。勞工局提醒，勞工今日如未收到工資可逕向本局申請調解或提出申訴，若經查確未全額給付薪資，將依法裁處雇主2萬至100萬元罰鍰。