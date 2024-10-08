高雄百貨+1「focus 13」砸3億進駐高流　2100坪商場明年Q1試營運

▲高雄又有新百貨商場！「focus 13」明年第一季將試營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人又有新的百貨商場可以逛啦！台南林百貨揮軍南下，豪砸3億元在高雄流行音樂中心的珊瑚礁群場域打造新商場，命名為「focus 13」，佔地2100坪，力拼2025年第一季試營運。在商場開業前，業者也搶在12、13日「打狗季」期間打造出冰品、甜點、飲品的網美空間試試水溫。

台南生活（開曼）股份有限公司旗下的林百貨，將結合關係企業高青開發(FOCUS 時尚流行館)、高青生活（focus in 生活平台），預計將投資3億元進駐高雄流行音樂中心的珊瑚礁群場域，並以「focus 13」為名的新商場，佔地約2100坪，可望明年第一季試營運。

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「focus 13」經營團隊­長期深耕台南，旗下擁有林百貨、FOCUS時尚流行館、focus in 生活平台、林好商店、TORi Beauty等，擁有自有品牌及百貨通路，擅長以文化、創意打造獨樹一格的商業空間。據悉，「focus 13」將兼具生活商場和文創百貨，但風格又會與FOCUS、林百貨不同。

▲「focus 13」在打狗祭期間打造網美空間。（圖／記者許宥孺翻攝）

總經理陳慧姝表示 ，承襲「FOCUS時尚流行館」的精神；高雄流行音樂中心的珊瑚礁群現址，昔日為重要的13號碼頭，因此命名為「focus 13」。回顧過去，13號碼頭曾是金、馬運輸與補給的重點樞紐，因而將「13」融入名稱中；旨向歷史致敬，並向曾在這片土地上奮鬥的人表達深深的感謝之意。

搶在打狗季前率先亮相，「focus 13」12、13日將於珊瑚礁群打造一座充滿水霧、清涼、泡泡、夢幻的網美空間，多間知名品牌一次滿足。在這座迷幻森林可以品嘗到創意冰品「BO BO 冰」、來自台南的幸福甜點「金桃家水果大福」、排隊名店「堯平布朗尼」、體驗文青最愛的「又又美復古拍貼機」、特色海味零食、甜點及聯名高雄五星級飯店H2O水京棧國際酒店的網美特調飲品。