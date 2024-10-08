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台東紅烏龍飄香義大利　威尼斯運河畔打造全新品飲經驗

▲台東紅烏龍飄香義大利五星酒店。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東紅烏龍飄香義大利五星酒店。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2008年誕生的紅烏龍茶，結合台灣百年製茶的工藝優點，是台灣重要的新興特色茶，台東縣政府自2022年起以「台東紅烏龍」為城市品牌，並在今年將紅烏龍行銷國際，由縣長饒慶鈴率領團隊親赴義大利，9月29日於雲朗觀光集團(LDC Hotels & Resorts)旗下的威尼斯五星級酒店—「雲水之都Palazzo Venart」舉辦「茶香威尼斯」活動，邀請義大利第一大水飲料品牌聖碧濤（San Benedetto）區域經理Emilia Mupo、穆拉諾島（Murano）玻璃工藝品牌執行長Luca Vincenzini、威尼斯茶學院創辦人Gabriella Scarpa等人參與，以冷萃、熱泡與搭配愛玉的三重奏方式，為紅烏龍打造兼具傳統與創新之品飲體驗。

饒慶鈴提到，這次很高興能夠與雲朗觀光集團合作將台東紅烏龍推廣到國際，從冷萃、熱泡、搭配愛玉三種方式引領賓客台東紅烏龍的花香、蜜香、焙火等豐富滋味。台東縣政府從2022年起打造紅烏龍茶品牌，從在地認同走向國際推廣，希望能持續創造紅烏龍的文化價值，打造台灣茶的品牌魅力。

台東縣政府表示，舉辦「茶香威尼斯」活動的雲水之都酒店，座落在威尼斯聖十字區的大運河畔，歷史可溯及十五世紀，經雲朗觀光集團於2016年修復完成，曾被《Condé Nast Traveler》雜誌評選為「威尼斯最佳的16間飯店之一」；「茶香威尼斯」將台東地景與風土特色，佈置於大運河旁的水上花園，策劃細緻優雅的紅烏龍茶展區。

策展人馮忠恬說到，台東的紅烏龍茶，是台灣茶最年輕的「Z世代」，集結了烏龍茶的花香、果香、蜜香、焙火及紅茶的甘甜與醇厚感，是台東帶給世界的禮物。展覽現場並以酒杯引領賓客品飲冷萃紅烏龍茶，搭配產地故事，感受從茶葉到茶湯的旅程。

歐洲水質偏硬，礦物質含量過高，不易帶出茶香且易生雜味，這次活動特別選用聖碧濤「千年礦泉水」(Antica Fonte Della Salute Millennium Water)，其深度達236公尺、泉水極其純淨，能夠完整演繹紅烏龍茶的花果蜜香，茶湯漾著清澈的琥珀紅。台灣紅烏龍茶推廣協會榮譽理事長高翠霞，偕同茶人運用台灣工藝家作品佈置一桌美好茶席，以熱泡紅烏龍茶款待賓客，展現台灣茶的回甘喉韻。參加的賓客對於東方茶席印象深刻，雲水之都酒店總經理Luana Mazzega表示，東方茶席體驗令人驚艷，不但可以更加認識茶，茶人侍茶過程如同藝術展演般美妙。

「茶香威尼斯」活動最後，以紅烏龍愛玉甜蜜結尾。愛玉是台灣獨有食材，近年廣受國際名廚喜愛常用於米其林餐廳，這次特別運用台東愛玉、蜂蜜、紅烏龍茶做成調飲，在義大利人熟悉的珍珠奶茶風潮下，給予咬感調飲新體驗。茶學院創辦人Gabriella Scarpa指出，茶香威尼斯活動有知識有品飲，方便大家理解，紅烏龍的高品質很適合義大利的飯店與星級餐廳，未來一定要有更多的交流。

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