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新竹女移工躺阿嬤床「淡定產子」！　勞工處：將帶回母國安頓

▲▼ 新竹女移工躺在阿嬤床上產子。（圖／翻攝自爆料公社）

▲新竹女移工躺在阿嬤床上產子。（圖／翻攝自爆料公社）

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹有網友PO文分享家裡請了一名印尼籍看護，照顧年事已高的阿嬤，沒想到卻從家中監視器看到移工躺在阿嬤床上生小孩的畫面，後續全家人還被迫幫忙做月子、顧小孩，引發討論。新竹市勞工處說明，目前該名女移工與孩子已由伊斯蘭協會帶回，將帶回印尼安頓。

新竹市勞工處表示，7日下午1時許得知移工產子一案後，已積極聯繫仲介並持續追蹤處理情形，仲介公司回覆，該名移工與嬰兒已由伊斯蘭協會帶回，將至印尼辦事處辦理護照後，帶回母國安頓。

勞工處解釋，根據「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第67條的規定，移工在我國生產子女並具備扶養能力的情況下，仍可繼續在台工作。因此，雇主可與懷孕的移工討論勞動合約及待產計畫。若獲得移工同意提前解約，雇主可申請外國人轉出，以便遞補新移工。

勞工處指出，移工提前解約等待轉換雇主期間，則可申請「暫緩辦理轉換雇主」，經勞動部核准後，暫緩期間最長可至生產結束日起60日。如因懷孕產子而與雇主產生勞資爭議，符合勞動部安置相關規定的移工，經地方政府認定雇主未能妥善照顧的情況下，仍可獲得安置。若雇主對移工懷孕期間的健康及居住狀況感到擔憂，亦可為移工申請入住政府設立的懷孕移工安置中心。

民政處表示，依據「國籍法」之國籍認定以屬人主義爲原則，若出生時父或母為中華民國國民，則該新生兒具有中華民國國籍。以本案為例，若生父為國人，如與該名移工（生母）無婚姻關係，則生父需先辦理「認領」，新生兒才會具我國國籍。

民政處說明，生父辦理認領前，需先確認該名移工（生母）受胎期間是否與他人有婚姻關係，即生母須提出受胎期間婚姻狀況證明，新生兒始可在台辦理出生登記及認領登記。

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