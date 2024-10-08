【廣編】「2024資訊月x臺灣教育科技展」11／14盛大登場　預約參觀開始報名

▲「資訊月x臺灣教育科技展」將於11/14(四) ~ 11/17(日)在臺北世貿一館盛大展出。

【廣編特輯】

圖、文／台北市電腦商業同業公會提供

全臺唯一資訊x教育主題會展！「資訊月x臺灣教育科技展」，將於11/14(四) ~ 11/17(日)在臺北世貿一館盛大展出，預約參觀開始報名，除了萬元好禮等你拿，還有百場講座等你來報名！

以「邁向AI新生活」為主題，涵蓋全齡受眾、多元產品，包含AI生活、教育科技、親子教育、在職進修、壯世代等議題，打造終身學習遊樂園，創辦超過44年的資訊月也在今年迎向轉型的新契機，一起與參觀者「全齡學習，享受生活」。

本屆展覽匯聚200家品牌、涵蓋超過800個攤位，規模再創歷年新高。集結教育部、各縣市教育局(處)成果展示，並邀請「數位發展部、交通部、經濟部中小及新創企業署、內政部地政司臺灣電子航行圖中心、農業部種苗改良繁殖場、內政部資訊服務司、內政部國家公園署、農業部資訊司」等單位，呈現智慧科技應用。

「邁向AI新生活 年度主題館」以AI科普、AI生活、AI運動、AI教育、AI未來為主題，設置情境與融合科技，呈現AI如何融入日常。「壯世代懂資樂園」解決壯世代在學習、社交、生活數位科技需求，多元數位內容展示，強化數位生活應用，享受壯世代數位服務！

12大主題展區包含品牌旗艦館、教育聯合展區、智慧國家、AI生活與教育、小孩FUN學趣、人才充電站、校園雲平台、智慧教室與周邊、語言學習館、STEAM玩課室、教育元宇宙、網安防詐。

「資訊月主題論壇」規劃AI生活、智慧交通、數位素養、網路安全等主題。「教育科技展主題論壇」規劃AI教育、半導體教育、親子教育等主題，展現國內外教育科技最新解決方案。「教案沙龍」與「教點小聚」邀請人氣教師分享，瞭解最新教育趨勢與瞭解教學應用。

首度新增「小孩FUN學趣」專區，舉辦眾多親子活動並邀請黑嘉嘉擔任一日活動嘉賓。「FUN學舞台」與「小小創意營」提供多元活動與課程，打造親子共學時光！「人才充電站」專區鎖定上班族與人資夥伴，「人才急診室」與「人才轉運講堂」聚焦在職進修議題，提供專家觀點與專人諮詢服務！

2大論壇與7大活動將為參觀者帶來超過300場以上的課程，即日起~11/17報名預約參觀活動，就有機會將萬元大獎帶回家，成為LINE官方帳號新好友、觀展填問卷加碼抽！凡教育工作者完成報名，可獲得「見面福袋」。今年特別規劃LINE集章活動，只要至指定區域集章，即可參與「轉球機抽獎」，期待所有參觀者除了獲得豐碩知識，也能把滿滿的獎項帶回家！

如要瞭解更多「2024資訊月x臺灣教育科技展」相關活動訊息，請立即關注官方FB或上資訊月與臺灣教育科技展官網查詢。