資訊月登場！Dynabook推出世界最輕13.3吋翻轉式筆電

▲左二起為台灣夏普總經理張凱傑、台灣玳能科技總經理陳欽信、Dynabook株式會社副社長高山郁明、台灣玳能科技副總經理陳侶德。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）旗下玳能科技（Dynabook Technology Taiwan Co., Ltd ）今（2）日在資訊月推出全新系列「Dynabook行動科技解決方案」，其中涵蓋多款高階尊爵機種Portégé 系列以及日本人氣潮流機種dynabook 系列商品，預計明年1月將在各大平台通路販售。

Dynabook這次推出的全新系列商品，包含搭載第十一代Intel Core處理器的各式筆記型電腦，以及升級版dynaConnect智慧互聯APP，其中Portégé X30W-J是世界最輕的13.3吋翻轉式筆電，搭載第十一代10奈米四核Intel Core i5和i7處理器。





▲Dynabook推出世界最輕13.3吋翻轉式筆電。（圖／記者姚惠茹攝）

規格方面，Portégé X30W-J採用13.3吋SHARP IGZO 顯示螢幕，配備包含最高32GB LPDDR4 4266Mhz 記憶體和最高達1TB PCIe SSD 儲存裝置，同時通過Intel Evo認證規定的電池續航力，一秒喚醒，快速執行，Thunderbolt 4 和Wi-Fi 6等嚴格要求。

外型方面，Portégé X30W-J機身輕薄，重量僅989g，配置長效電池，提供長達16小時的超長續航力，快速充電功能30分鐘內將電池電量恢復至40%，而Instant On功能還可以通過人臉和指紋辨識於一秒內快速喚醒，並具有五種可轉換模式，搭配AES感應式觸控筆可自然地享受紙上書寫體驗。

▲Dynabook推出世界最輕13.3吋翻轉式筆電。（圖／記者姚惠茹攝）



影像方面，Portégé X30W-J配置Intel Iris Xe顯示晶片，其優異運作效能，並採用0.9M HD網路攝影及雙降噪麥克風，讓使用者在視訊會議時更具效率，更在平板模式時，使用具有防反射塗層的800萬畫素後鏡頭，同時配置harman/kardon 揚聲器和杜比全景聲 ( Dolby Atmos) 提高聲音質量。

資訊月從即日起到12月6日在世貿一館登場，除了夏普旗下Dynabook之外，華碩也以「城市嬉遊趣」展現科技生活情境，依ZenBook、VivoBook、ROG / TUF Gaming及AiO / 桌上型電腦產品特色，打造沉浸式體驗場景。