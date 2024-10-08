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台人遊克羅埃西亞被丟包　觀光署開鍘：勒令旅行社停業3個月

▲▼ 克羅埃西亞22日發生規模5.3、5.0地震。（圖／路透）

▲台灣旅行團至克羅埃西亞遊玩，驚傳險被丟包。（示意圖／路透）

記者蔡亞樺／台北報導

嘉義27人組團到克羅埃西亞旅遊，當地旅行社因未收到組團的壯遊旅行社款項，要求每人再付2000歐元（約新台幣7.1萬元），才化解危機。觀光署今發文勒令停業3個月，觀光署長周永暉今表示，財務確實是部分原因，目前正進行查處，待查處結果確認後將開罰。

日前嘉義民眾透過臉書發文求救，指稱參加克羅埃西亞旅行團，第9天卻被丟包在古城區，旅行社遊覽車則要求每人再付2000歐元，才願意來載，直到同團一名醫師墊付了5.3萬歐元後，才終於續走行程。

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觀光署昨日前往負責組團的壯遊旅行社進行調查，經查旅行社未支付全數款項給地接社。周永暉今下午出席好客民宿頒獎典禮對此表示，觀光署今天發函通令即刻停止營業，3個月內進入觀察期，後續旅行社必須提出改善的報告。

周永暉說，觀光署非常嚴肅看待此事件，該旅行社還有2團要出國的，已要求暫停出團，且沒有做好準備是不可以營業的，觀光署也會跟中華民國旅行業品質保障協會保持聯繫了解。

媒體追問壯遊旅行社是否財務出問題？周永暉證實，確實是部分原因，結果就是讓旅客不能夠安心旅遊，觀光署會用事實來認定，觀光署跟品保協協會都在查處中，待完成查處有結果再對外報告。

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