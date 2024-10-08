　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女以1183元轉賣父母生前「鎮痛處方藥」！　法院判：販毒罪

▲▼廖華父母生前的處方藥。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲廖華父母生前的處方藥。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東廣州一名女子廖華（化名）日前在病友群組中，轉售260元（人民幣，下同，約台幣1183元）的鎮痛處方藥鹽酸曲馬多緩釋片，和氨酚羥考酮片，遭山東陽信警方跨省抓捕。警方指出，廖華所涉嫌的罪名為「犯販賣毒品罪」。

據《澎湃新聞》報導，廖華表示，父母都有基礎病，身體不太好，其中父親患有結直腸癌晚期，醫生給開了一些止痛藥，但在2023年1月，因感染新冠，父親的身體日益變差，最後不幸過世，兩個月後，她的母親也因病去世了。

廖華表示，父母過世後，留下了一些藥，一時不知道怎麼處理，同年7月，有病友告訴她，可以加入病友間的轉賣藥物群組中，來解決此問題。

廖華在群組中，出售5盒鹽酸曲馬多緩釋片和氨酚羥考酮片，並贈送2盒已經開封使用過的兩款藥品，共收取對方260元。廖華最終郵寄藥品，給住在山東陽信的買家。

案件資料顯示，向廖華購買藥品的人名叫董某祥，是一名吸毒前科犯。

▲法院一審判廖華。（示意圖／CFP）

▲法院一審判廖華有罪。（示意圖／CFP）

警方指出，董男收到藥品後不久，便主動開車到當地派出所反映，自己從網上買到了國家管制的藥品，是未經處方就買到的藥品，這些藥品都是精神麻醉類藥品，也可以算是毒品。

董男向檢方表示，曾在聊天紀錄中向廖華透露，自己購買藥品是為了代替毒品使用，而廖華仍賣給自己。

陽信縣法院認為，廖華違反國家對毒品的管理規定，以牟利為目的，販賣國家規定管制的能夠使人形成癮癖的精神藥品，該行為已構成販賣毒品罪。廖華認為，自己並無販毒，但出售處方藥，的確有過錯在先，在律師的建議下，她認罪認罰，是希望獲得不起訴。

陽信縣法院對此案作出一審判決，廖華犯販賣毒品罪，判處拘役二個月，緩刑三個月，併處罰金1000元。廖華對對一審判決選擇上訴。

廖華的辯護律師指出，「涉案藥品為廖華父親去世後留下，廖華對藥品的性質、功能的認知停留在「治病、止痛」層面，廖華在藥轉群轉讓藥品，是病友之間互相交換所需藥品的行為，廖華沒有販賣毒品的動機、目的，她不是涉毒人員，販賣毒品的目的不是為了牟利，但此案中，廖華出售7盒藥品僅收取260元，扣除醫院購買所花的費用，並沒有獲利，也沒有希望以此獲利。」

濱州中院將此案發回重審，今年9月，重審期間，陽信縣檢察院撤回對此案的起訴。目前，該不起訴決定已經生效。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康！

ET快訊
快訊／士兵打靶「射穿臉部」死亡　國防部回應了
快訊／打靶重大意外　1人中彈死亡
Dcard大書離職了！　官方聲明曝光
快訊／台中某商旅30歲員工陳屍床邊
快訊／輔大女學生遭BMW撞飛　宣告不治
汪建民上周已無法言語...只用眼神回應　澎恰恰悲吐最後一面
汪建民躺病床「緊握阿Ben的手」　生前最愛這罐：最後一次
汪建民癌逝！《台灣靈異事件》張世震驚曝最後一面　「他眼裡都是
快訊／徐乃麟當場哭了！　錢債、情債一筆勾銷
他最後一次見汪建民　臉色蒼白...很虛弱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸女以1183元轉賣父母生前「鎮痛處方藥」！　法院判：販毒罪

荷蘭老先生送返150餘件文物　熱愛中國文化定居16年拿到身份證

「中式英文」掰了！北京地鐵「站」的 Station 回來了

再次破歷史紀錄！　A股首日兩市成交額「僅20分鐘」突破1兆

A股逼近漲停開盤　退市17年老股民找存摺重新開戶

A股開盤三指大幅開高！　上證指數「漲幅超10%」…半導體居前

家長深夜連環call！訊息跳出「3字」她理智線斷：要24小時在線？

爬上休旅車蹦跳！男童被抓大哭求饒：我是小孩　下秒偷打女車主

鐵板牛肉一上桌「20隻小蟑螂秒竄出」！店家拒賠：菜絕對沒問題

中國將推重大財政刺激措施　 瑞銀：估規模「達9兆元」

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

一人多工快速洗澡流程！　同時刷牙+洗頭5分鐘搞定

陸女以1183元轉賣父母生前「鎮痛處方藥」！　法院判：販毒罪

荷蘭老先生送返150餘件文物　熱愛中國文化定居16年拿到身份證

「中式英文」掰了！北京地鐵「站」的 Station 回來了

再次破歷史紀錄！　A股首日兩市成交額「僅20分鐘」突破1兆

A股逼近漲停開盤　退市17年老股民找存摺重新開戶

A股開盤三指大幅開高！　上證指數「漲幅超10%」…半導體居前

家長深夜連環call！訊息跳出「3字」她理智線斷：要24小時在線？

爬上休旅車蹦跳！男童被抓大哭求饒：我是小孩　下秒偷打女車主

鐵板牛肉一上桌「20隻小蟑螂秒竄出」！店家拒賠：菜絕對沒問題

中國將推重大財政刺激措施　 瑞銀：估規模「達9兆元」

墾丁國家公園管理處培養友善農友　17位小農取得標章認證

屏東里港警不畏強勁風雨　助民眾尋回遺失背包

太魯閣峽谷音樂節11 ／9登場　祈福感恩音樂會北車搶先演出

1995自殺防治玲聲響起　 林志玲越洋連線：希望帶來支持與力量

彰化25處科技執法上路！7天抓1204件違規 　這路口拿下冠軍

山陀兒過後高雄排毒店客滿　28歲光頭哥「只選到52歲阿姨」還被抓

快訊／空軍士兵清泉崗打靶「遭子彈射穿臉部」　國防部證實已死亡

日諧星錄影性侵20歲女星「強迫用嘴服務」！　外景車白天就停大街上

快訊／清泉崗基地爆意外！　士兵打靶「子彈貫穿臉部」送醫不治

分析韓國瑜新會期不一樣了！　媒體人曝邀吃和解飯有「這目的」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

太香了！店員幫烤肉突夾1塊自己吃...客人看傻眼

菜一上桌「20隻小蟑螂秒竄出」！他嚇壞食慾全無

男童爬上休旅車蹦跳！被抓大哭：我是小孩

家長深夜連環call！訊息跳出「3字」她秒理智線斷

北京地鐵「站」的Station回來了

陸「變形金剛車」6分鐘變宴會廳 可擺「24桌酒席」容納200人

男童逛車展撞凹9000萬超跑！家長臉綠忙交涉

陸2歲娃走失13天…溺死在離家60km河邊

刷新紀錄！A股兩市成交額僅20分破1兆

台男撤黎稱祖國是中國 陸網嗆：很假

節後首開盤即下班！A股三指大幅開高

A股牛市是起點？專家：關鍵在12月

瑞銀：中國將推重大財政達9兆元

A股逼近漲停開盤 退市17年老股民找存摺重新開戶

更多熱門

相關新聞

濟南街頭驚現「鬼火少年」 群聚飆車持「加特林煙火」炸街

濟南街頭驚現「鬼火少年」 群聚飆車持「加特林煙火」炸街

山東濟南市街頭昨（6）日晚間出現一群青少年身著黑色或深色衣服，騎著加裝音響的電動機車，在街頭橫行飆車，引起不少民眾議論。根據目擊者拍下的影片顯示，這群被稱為「鬼火少年」的男女，有人手持「加特林煙火」在路上「無差別式」的四射，無論是參與者或是路人見狀紛紛走避，擔心被煙火襲擊受傷。

深圳395套房源「8小時內售罄」

深圳395套房源「8小時內售罄」

廣州頂級豪宅每坪839萬售出 成交6套奪2024上半年成交冠軍

廣州頂級豪宅每坪839萬售出 成交6套奪2024上半年成交冠軍

取消限購令！廣州新建案訪客不停

取消限購令！廣州新建案訪客不停

這熊貓怪怪的…近看竟是狗狗扮的

這熊貓怪怪的…近看竟是狗狗扮的

關鍵字：

處方藥山東廣州販毒罪廣東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／56歲汪建民離世！

「PEETA葛格」驗尿陰性　涉持毒遭偵辦

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

汪建民肺腺癌逝！醫示警8症狀「常被誤認感冒」

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

汪建民過世！馬國畢發聲

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！妻無奈揭真相

汪建民1月前入ICU！癌細胞擴散頸椎　電療65次崩潰

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面