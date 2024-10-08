陸女以1183元轉賣父母生前「鎮痛處方藥」！　法院判：販毒罪

▲廖華父母生前的處方藥。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東廣州一名女子廖華（化名）日前在病友群組中，轉售260元（人民幣，下同，約台幣1183元）的鎮痛處方藥鹽酸曲馬多緩釋片，和氨酚羥考酮片，遭山東陽信警方跨省抓捕。警方指出，廖華所涉嫌的罪名為「犯販賣毒品罪」。

據《澎湃新聞》報導，廖華表示，父母都有基礎病，身體不太好，其中父親患有結直腸癌晚期，醫生給開了一些止痛藥，但在2023年1月，因感染新冠，父親的身體日益變差，最後不幸過世，兩個月後，她的母親也因病去世了。

廖華表示，父母過世後，留下了一些藥，一時不知道怎麼處理，同年7月，有病友告訴她，可以加入病友間的轉賣藥物群組中，來解決此問題。

廖華在群組中，出售5盒鹽酸曲馬多緩釋片和氨酚羥考酮片，並贈送2盒已經開封使用過的兩款藥品，共收取對方260元。廖華最終郵寄藥品，給住在山東陽信的買家。

案件資料顯示，向廖華購買藥品的人名叫董某祥，是一名吸毒前科犯。

▲法院一審判廖華有罪。（示意圖／CFP）

警方指出，董男收到藥品後不久，便主動開車到當地派出所反映，自己從網上買到了國家管制的藥品，是未經處方就買到的藥品，這些藥品都是精神麻醉類藥品，也可以算是毒品。

董男向檢方表示，曾在聊天紀錄中向廖華透露，自己購買藥品是為了代替毒品使用，而廖華仍賣給自己。

陽信縣法院認為，廖華違反國家對毒品的管理規定，以牟利為目的，販賣國家規定管制的能夠使人形成癮癖的精神藥品，該行為已構成販賣毒品罪。廖華認為，自己並無販毒，但出售處方藥，的確有過錯在先，在律師的建議下，她認罪認罰，是希望獲得不起訴。

陽信縣法院對此案作出一審判決，廖華犯販賣毒品罪，判處拘役二個月，緩刑三個月，併處罰金1000元。廖華對對一審判決選擇上訴。

廖華的辯護律師指出，「涉案藥品為廖華父親去世後留下，廖華對藥品的性質、功能的認知停留在「治病、止痛」層面，廖華在藥轉群轉讓藥品，是病友之間互相交換所需藥品的行為，廖華沒有販賣毒品的動機、目的，她不是涉毒人員，販賣毒品的目的不是為了牟利，但此案中，廖華出售7盒藥品僅收取260元，扣除醫院購買所花的費用，並沒有獲利，也沒有希望以此獲利。」

濱州中院將此案發回重審，今年9月，重審期間，陽信縣檢察院撤回對此案的起訴。目前，該不起訴決定已經生效。

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