廣州頂級豪宅每坪839萬售出　成交6套奪2024上半年成交冠軍

▲廣州頂級豪宅「鵬瑞1號」。（圖／翻攝21世紀商業評論，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸房市在中央一連串政策下，各地均出現不少買氣。在豪宅市場方面，大陸千億富豪徐航拿地蓋樓的「廣州・鵬瑞1號」頂級豪宅1至6月成交6套，成為大陸全國總價過億（人民幣）豪宅的成交冠軍。該項目在2個月前，曾以56萬元人民幣/平方公尺（約839萬元新台幣／坪）的銷售申報價售出兩套，成為新房單價天花板。

《21世紀商業評論》報導，廣州住建局官網顯示，項目預售套數合計152套，售出了28套。其中，備案價為56萬／平方米的房源，屬於「樓王」T棟，可飽覽南向江景，主打750平方米（約226坪）以上大平層，據市場消息，出售2套，單套總價約2億元（人民幣，下同）。

公開資訊顯示，該項目是由大陸千億富豪徐航在3年前以50億元拿下，按整體項目已售均價23萬／平方公尺計算，僅T1至T3棟公寓，預售總面積達7.89萬平方公尺。若全部售出，徐航至少入帳180億元。

該建案位於廣州第二CBD——國際金融城一線臨江板塊，佔地約5.42萬平方公尺，總投資不低於160億元，規劃6棟建築裡涵蓋頂級豪宅、高級酒店、藝術中心、頂級會所及高級定制商業項目等。

此外，「鵬瑞」還拿下北帝沙島1300畝20年的使用權，計劃打造為城央生態島，開放給市民使用，也為其廣州項目的業主帶來離家更近的生態桃源，即使「鵬瑞1號」頂級豪宅產權只有40年，仍吸引部分潛在客戶的興趣。

大陸中指研究院華南分院研究總監楊永俊分析指，房地產市場仍在調整期，鵬瑞面臨越發激烈的競爭，銷售壓力預計將增大，徐航主打的項目多為商業綜合體，投資週期長、資金沉澱量大，資金方面也有壓力，「與很多房企大佬一樣，徐航將經營方針聚焦於去化降債、關注利潤、降低成本、精兵簡政等。不同的是，徐航的盤子鋪得不大，房子也賣得出去，局面要好得多。」