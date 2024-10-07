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大陸 大陸焦點 特派現場

濟南街頭驚現「鬼火少年」　群聚飆車持「加特林煙火」炸街

記者魏有德／綜合報導

山東濟南市街頭昨（6）日晚間出現一群青少年身著黑色或深色衣服，騎著加裝音響的電動機車，在街頭橫行飆車，引起不少民眾議論。根據目擊者拍下的影片顯示，這群被稱為「鬼火少年」的男女，有人手持「加特林煙火」在路上「無差別式」的四射，無論是參與者或是路人見狀紛紛走避，擔心被煙火襲擊受傷。

▲山東濟南街頭出現大批「鬼火少年」飆車放煙火。（圖／翻攝微博）

▲山東濟南街頭出現大批「鬼火少年」飆車放煙火。（圖／翻攝微博，下同）

《齊魯晚報》報導，隨後，濟南警方迅速出動，對現場情況進行及時制止。通過攔截車輛、抓捕違法人員、疏散圍觀群眾等，及時消除安全隱患。直至凌晨時分，不少警察仍堅守在馬路上時刻關注著過往的非機動車，隨時準備攔停。

目擊者王先生表示，7日凌晨，一群年紀不大的少年騎著改裝的電動車、摩托車等交通工具在街頭飆車、翹頭、旋轉飄移（甩尾，下同）等，「速度非常快，讓人看得心驚膽戰。還有不少車輛安裝了音響，大聲播放歌曲。」

▲山東濟南街頭出現大批「鬼火少年」飆車放煙火。（圖／翻攝微博）

王先生透露，這群「鬼火少年」的行為一直持續到凌晨兩點多，四五十名年輕人騎著電摩在解放閣附近「炸街」，不停來回騎車。

「鬼火少年」的行為驚動不少當地民眾，不少紛紛拍下現場情況，只見這群年輕人有的騎改裝電摩，有的騎腳踏車，部分騎士速度飛快的併排疾馳，有的甚至在路上「翹孤輪」，做出各種「炫技」動作。

▲山東濟南街頭出現大批「鬼火少年」飆車放煙火。（圖／翻攝微博）

其中，有車輛疾駛而過，後面緊跟著七八輛電動摩托車，還有人因為速度過快，來不及剎車，追撞後摔倒在地，現場混雜著機械轟鳴聲、人群吶喊聲及震耳欲聾的音樂聲，引出不少市民圍觀。

有網友反映稱，晚上約20時至21時起，陸續有年輕人出現在歷下區解放閣附近「炸街」，「有人帶上面具，有人手持加特林煙花，有人爬上公車站牌舞動，還有人騎著電動車炫技，把道路變成競技場。」

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