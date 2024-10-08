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鏡民調／74.1%民眾反對比照日本廢颱風假　近八成支持由地方政府決定

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲七成多民眾反對廢除颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

上週山陀兒颱風帶來豪雨肆虐中南部，而各縣市放颱風假與否卻引起不小討論。《鏡新聞》今（8日）公布最新民調，就颱風假爭議進行調查，數據顯示，對於台灣是否應仿效日本廢除颱風假？高達74.1%民眾表示不贊成比照日本廢除颱風假，僅19.9%表示贊成廢除颱風假；民調也詢問，放假與否應由哪個主管機關決定，則有接近八成民眾表示應由地方政府決定，僅13.5%認為應由中央決定。

《鏡新聞》民調指出，上週山陀兒颱風襲台，因其路徑詭譎、雨量與風勢驚人，部分南臺灣地區停班停課四天，風雨較不強的北北基桃也停班停課兩天，股市、匯市皆停擺，讓企業界直言，若以台灣GDP總值23兆元計算，放一天颱風假至少損失315億。

究竟颱風假該不該放？根據《鏡新聞》最新調查顯示，對於台灣是否應仿效日本的做法廢除颱風假？高達74.1%民眾表示不贊成廢除颱風假，其中32.2%不太贊成、41.9%非常不贊成，僅19.9%表示贊成廢除颱風假，其中9.9%非常贊成、10.0%還算贊成。

同時，有關於颱風假的決策，應由地方政府各自決定？還是該由中央政府決定？有接近八成，79.8%民眾表示應由地方政府決定，僅13.5%民眾支持由中央政府決定，2.1%民眾表示都可以，4.7%未表態。

交叉分析顯示，教育程度方面，高中職以下及小學學歷比較偏向廢除颱風假，分別有24.9%以及22.9%、專科學歷也有20.2%支持廢除颱風假；而年齡區間以社會中間的45-49歲，有91.1%最不贊成廢除，與青壯世代不同的是，50-59歲與年長族群偏好廢除。

此次調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年10月5日至10月6日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機543人，共1,086份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。

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